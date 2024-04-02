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Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале - РИА Новости, 02.04.2024
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Культура
 
16:30 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/mmkf-1937378337.html
Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале
Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале - РИА Новости, 02.04.2024
Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале
В конкурсной и внеконкурсной программах 46-го Московского международного кинофестиваля в 2024 году покажут более 230 фильмов, сообщил председатель отборочной... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:30
2024-04-02T16:30
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московский международный кинофестиваль
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В конкурсной и внеконкурсной программах 46-го Московского международного кинофестиваля в 2024 году покажут более 230 фильмов, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев. "В этом году программа очень сильная собирается… У нас более 230 фильмов в конкурсной и внеконкурсной программах – это примерно на 20 больше, чем в прошлом году", — сказал Кудрявцев на пресс-конференции. В основную программу вошли картины из 12 стран: России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана, Австрии, Республики Молдова, Болгарии, Турции, Бангладеш, Мексики и Катара. В конкурсе будут представлены 11 проектов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Все вскроется" Петера Кеглевича (Австрия), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика). А также два фильма из Германии — "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса. От России заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец". 46-й Московский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля.
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кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль, Новости культуры
Более 230 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале

На Московском кинофестивале в 2024 году покажут более 230 фильмов

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В конкурсной и внеконкурсной программах 46-го Московского международного кинофестиваля в 2024 году покажут более 230 фильмов, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
"В этом году программа очень сильная собирается… У нас более 230 фильмов в конкурсной и внеконкурсной программах – это примерно на 20 больше, чем в прошлом году", — сказал Кудрявцев на пресс-конференции.
В основную программу вошли картины из 12 стран: России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана, Австрии, Республики Молдова, Болгарии, Турции, Бангладеш, Мексики и Катара.
В конкурсе будут представлены 11 проектов: "21 рубин" Чиприана Меги (Румыния), "Все вскроется" Петера Кеглевича (Австрия), "Выжить в Мо…" Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), "Дыхание Холода" Нахида Азизи Седига (Иран), "Лесной царь" Горана Радовановича (Сербия), "Меж псом и волком" Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш), "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика). А также два фильма из Германии — "Мартин читает коран" Юрия Сауле и "Шлимазл" Силке Эндерса. От России заявлена картина Ивана Соснина "Пришелец".
46-й Московский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля.
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