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"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля

"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля - РИА Новости, 02.04.2024

"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля

Новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщил председатель отборочной... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:55

2024-04-02T13:55

2024-04-02T13:55

культура

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московский международный кинофестиваль

новости культуры

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев. "Фильм закрытия Московского международного кинофестиваля – самый ожидаемый блокбастер у молодежной аудитории… "Майор Гром: Игра", — сказал он на пресс-конференции. Кудрявцев отметил, что у этого бренда огромная фанатская база. Выход фильма "Майор Гром: Игра" в российском прокате запланирован на 23 мая. Московский кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля.

https://ria.ru/20240330/filmy-1936646711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, новости культуры