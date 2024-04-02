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"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля
"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля - РИА Новости, 02.04.2024
"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля
Новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщил председатель отборочной... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:55
2024-04-02T13:55
2024-04-02T13:55
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев. "Фильм закрытия Московского международного кинофестиваля – самый ожидаемый блокбастер у молодежной аудитории… "Майор Гром: Игра", — сказал он на пресс-конференции. Кудрявцев отметил, что у этого бренда огромная фанатская база. Выход фильма "Майор Гром: Игра" в российском прокате запланирован на 23 мая. Московский кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль, Новости культуры
"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля
Фильм "Майор Гром: Игра" закроет 46-ой Московский международный кинофестиваль
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
"Фильм закрытия Московского международного кинофестиваля – самый ожидаемый блокбастер у молодежной аудитории… "Майор Гром: Игра", — сказал он на пресс-конференции.
Кудрявцев отметил, что у этого бренда огромная фанатская база.
Выход фильма "Майор Гром: Игра" в российском прокате запланирован на 23 мая. Московский кинофестиваль в 2024 году пройдет с 19 по 26 апреля.