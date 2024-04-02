https://ria.ru/20240402/migranty-1937341289.html

Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике - РИА Новости, 02.04.2024

Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:15

2024-04-02T14:15

2024-04-02T14:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике, отметив, что соотечественники годами не могут получить гражданство."Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции, при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин