https://ria.ru/20240402/migranty-1937341289.html
Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике
Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:15
2024-04-02T14:15
2024-04-02T14:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике, отметив, что соотечественники годами не могут получить гражданство."Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции, при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/putin-1937341662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике
Путин обратил внимание на проблему получения гражданства соотечественниками