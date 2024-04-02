https://ria.ru/20240402/mid-1937355661.html

Россия обвинила США в создании афганского крыла ИГИЛ*

Россия обвинила США в создании афганского крыла ИГИЛ* - РИА Новости, 02.04.2024

Россия обвинила США в создании афганского крыла ИГИЛ*

Действующая на севере Афганистана афганское крыло террористической группировки ИГИЛ* было создано силами США и Британии, заявил директор второго департамента... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:55

2024-04-02T14:55

2024-04-02T15:03

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действующая на севере Афганистана афганское крыло террористической группировки ИГИЛ* было создано силами США и Британии, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью RTVI. "Теперь про "ИГИЛ*-Хорасан". Было время более 10 лет назад, когда он просто назывался ИГИЛ*, в арабском варианте ДАИШ. Он появился в Афганистане, и появился он, как раз когда там большой массой стояли американские и другие натовские войска. И они бросили вызов в первую очередь не американцам, которые были оккупантами в Афганистане, а бросили талибам (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), движению талибов, которое само было вооруженной оппозицией, воевало с правительством... Когда мы об этом говорили американцам и прочим их друзьям, они всячески умаляли эту угрозу, утверждая, что главная угроза в Афганистане — это "Аль-Каида" (террористическая группировка запрещена в РФ - ред.)", - сказал Кабулов. Он отметил, что были и другие факты связи США и боевиков из ИГИЛ*, "о которых нам рассказывали сами талибы". "Они воевали, в отличие от американцев, не говоря уже о марионеточном правительстве, с игиловцами и несли большие потери в те годы, когда талибы сами были вооруженной оппозицией. И они рассказывали мне конкретные случаи в Афганистане, когда у них начинались боевые столкновения с игиловцами, и они их прижимали и готовы были уничтожить, когда в это время появлялись американские вертолеты (правда, это использовались российского производства, Ми-17, наши Ми-8, если коротко), забирали этих игиловцев и увозили. Несколько случаев, об этом мы публично рассказывали общественности", - пояснил Кабулов. "У нас есть счеты с "ИГИЛ*-Хорасан", потому что они взяли на себя ответственность за теракт перед забором российского посольства, в результате которого погибли двое наших коллег и еще свыше десятка афганских граждан, ожидавших в очереди в консульский отдел. Это враждебная России международная террористическая организация, которая создавалась англосаксами, по моему глубокому убеждению. Оно основано не только на фантазии, а на опыте наблюдения за повадками англосаксонских разведслужб. Они финансировали, они создавали, они затачивали эту организацию прежде всего против Центральной Азии как союзников России", - добавил он. По словам Кабулова, об этом, в частности, "говорил и этнический состав группировок ИГИЛ на севере Афганистана: очень много выходцев из Центральной Азии, Узбекистан, Таджикистан и так далее по списку, и даже из российских мусульманских районов, и против Ирана". "Да, и попутно они работают против Китая в том смысле, что их союзником выступает так называемое "Исламское движение Восточного Туркестана" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). Это уйгурские сепаратисты, воюющие против Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - пояснил Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240328/boeviki-1936381173.html

https://ria.ru/20240328/afganistan-1936382245.html

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