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В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24 - РИА Новости, 02.04.2024
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12:52 02.04.2024 (обновлено: 12:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/mi-24-1937317595.html
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24 - РИА Новости, 02.04.2024
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:52
2024-04-02T12:57
абхазия
гулрыпшский район
сухум
лев квициния
ми-24
в мире
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СУХУМ, 2 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. "В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что все три члена экипажа вертолета живы. На место происшествия прибыл глава МЧС республики Лев Квициния, причины инцидента выясняются.
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абхазия, гулрыпшский район, сухум, лев квициния, ми-24, в мире
Абхазия, Гулрыпшский район, Сухум, Лев Квициния, Ми-24, В мире
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24

Вертолет ВВС Абхазии потерпел крушение к юго-востоку от Сухума

© SputnikМесто крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
Место крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
© Sputnik
Место крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
Читать ria.ru в
СУХУМ, 2 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.
«
"В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что все три члена экипажа вертолета живы. На место происшествия прибыл глава МЧС республики Лев Квициния, причины инцидента выясняются.
 
АбхазияГулрыпшский районСухумЛев КвицинияМи-24В мире
 
 
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