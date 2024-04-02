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В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24

В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24 - РИА Новости, 02.04.2024

В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:52

2024-04-02T12:52

2024-04-02T12:57

абхазия

гулрыпшский район

сухум

лев квициния

ми-24

в мире

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СУХУМ, 2 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. "В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что все три члена экипажа вертолета живы. На место происшествия прибыл глава МЧС республики Лев Квициния, причины инцидента выясняются.

абхазия

гулрыпшский район

сухум

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абхазия, гулрыпшский район, сухум, лев квициния, ми-24, в мире