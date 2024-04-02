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В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24 - РИА Новости, 02.04.2024
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:52
2024-04-02T12:52
2024-04-02T12:57
абхазия
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СУХУМ, 2 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума, все три члена экипажа живы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. "В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что все три члена экипажа вертолета живы. На место происшествия прибыл глава МЧС республики Лев Квициния, причины инцидента выясняются.
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абхазия, гулрыпшский район, сухум, лев квициния, ми-24, в мире
Абхазия, Гулрыпшский район, Сухум, Лев Квициния, Ми-24, В мире
В Абхазии потерпел крушение вертолет Ми-24
Вертолет ВВС Абхазии потерпел крушение к юго-востоку от Сухума