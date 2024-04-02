https://ria.ru/20240402/melikov-1937418278.html

Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя

Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя - РИА Новости, 02.04.2024

Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя

Глава Дагестана Сергей Меликов рекомендовал местным чиновникам прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", в которой поднимается тема "маленького человека". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:43

2024-04-02T18:43

2024-04-02T18:43

сергей меликов

николай гоголь

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов рекомендовал местным чиновникам прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", в которой поднимается тема "маленького человека". Во вторник Меликов провел совещание по актуальным вопросам. Произведение классика глава республики вспомнил, когда речь зашла об оперативности в принятии решений. "Такое впечатление, что это чиновники гоголевских времен. Был такой рассказ "Шинель". Ходил, ходил мужик, пока не умер. И здесь так: пока от одного поручения к его исполнению дойдешь, три жизни пройдет. Почитайте Гоголя. Что мешает в течение нескольких суток подписать бумажку и поставить печать? От этих решений подчас зависят людские судьбы", – приводит слова Меликова его пресс-служба.

https://ria.ru/20240131/chinovnik-1924646977.html

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сергей меликов, николай гоголь, республика дагестан, россия