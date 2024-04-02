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Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя - РИА Новости, 02.04.2024
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18:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/melikov-1937418278.html
Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя
Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя - РИА Новости, 02.04.2024
Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя
Глава Дагестана Сергей Меликов рекомендовал местным чиновникам прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", в которой поднимается тема "маленького человека". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:43
2024-04-02T18:43
сергей меликов
николай гоголь
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов рекомендовал местным чиновникам прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", в которой поднимается тема "маленького человека". Во вторник Меликов провел совещание по актуальным вопросам. Произведение классика глава республики вспомнил, когда речь зашла об оперативности в принятии решений. "Такое впечатление, что это чиновники гоголевских времен. Был такой рассказ "Шинель". Ходил, ходил мужик, пока не умер. И здесь так: пока от одного поручения к его исполнению дойдешь, три жизни пройдет. Почитайте Гоголя. Что мешает в течение нескольких суток подписать бумажку и поставить печать? От этих решений подчас зависят людские судьбы", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
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сергей меликов, николай гоголь, республика дагестан, россия
Сергей Меликов, Николай Гоголь, Республика Дагестан, Россия
Меликов порекомендовал дагестанским чиновникам прочитать "Шинель" Гоголя

Глава Дагестана Меликов призвал местных чиновников прочитать "Шинель" Гоголя

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов рекомендовал местным чиновникам прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", в которой поднимается тема "маленького человека".
Во вторник Меликов провел совещание по актуальным вопросам. Произведение классика глава республики вспомнил, когда речь зашла об оперативности в принятии решений.
«
"Такое впечатление, что это чиновники гоголевских времен. Был такой рассказ "Шинель". Ходил, ходил мужик, пока не умер. И здесь так: пока от одного поручения к его исполнению дойдешь, три жизни пройдет. Почитайте Гоголя. Что мешает в течение нескольких суток подписать бумажку и поставить печать? От этих решений подчас зависят людские судьбы", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Сергей МеликовНиколай ГогольРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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