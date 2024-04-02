https://ria.ru/20240402/medvedev-1937449397.html

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе"

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал "крошить" причастных к теракту в "Крокус сити холле", как это делало Министерство госбезопасности СССР после РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T21:34

2024-04-02T21:34

2024-04-03T00:20

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал "крошить" причастных к теракту в "Крокус сити холле", как это делало Министерство госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны, а их лидеров - ликвидировать при удобном случае."Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров - ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте", - написал Медведев.Евгений Коновалец в 1929 году за рубежом создал "Организацию украинских националистов"**, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню.С 1933 года Коновалец и ОУН** активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с Советским Союзом. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти.К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым. Бомба, убившая Коновальца, была искусно замаскирована под коробку шоколадных конфет.Националистические настроения Романа Шухевича зародились и укрепились благодаря общению с Коновальцем. Шухевич лично спланировал убийства нескольких высокопоставленных польских политических деятелей. В 1938 году Шухевич установил контакт с гитлеровской разведкой.В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан.Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича. Оперативники министерства государственной безопасности (МГБ) весной 1950 года вышли на его след. 5 марта 1950-го Шухевич был убит под Львовом в ходе спецоперации МГБ.Лидер украинских националистов Степан Бандера был убит 15 октября 1959 года в западногерманском Мюнхене агентом Комитета государственной безопасности СССР Богданом Сташинским.Медведев также добавил, что даже при получении достаточных доказательств, что за терактом в "Крокус сити холле" стояли украинские формирования или власти, их никто не будет судить, а пробить такое решение в ООН нереально. "При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа "Азова"*, Буданова или Зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе. Своих Сомос не судят. Так, пообсуждают на страницах интернета ковёрные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет. Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе", - написал Медведев.* Террористическая организация, запрещена в России** Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937444374.html

https://ria.ru/20240402/revansh-1937360107.html

https://ria.ru/20240307/arkhivy-1931609373.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

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