https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля

Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля - РИА Новости, 02.04.2024

Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:32

2024-04-02T18:32

2024-04-02T18:47

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цены на нефть

иран

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сирия

дмитрий медведев

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. "Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов", - сказал он. "А то что, Израилю, получается можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждём ответа" - заявил Медведев. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, дмитрий медведев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске