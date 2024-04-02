Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 02.04.2024 (обновлено: 18:47 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:32
2024-04-02T18:47
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сирия
дмитрий медведев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937272946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c91a8538e30dea62487dc6c45bdf61.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. "Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов", - сказал он. "А то что, Израилю, получается можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждём ответа" - заявил Медведев. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937272946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1558c040767e5e5fe2412223d9dbc533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, дмитрий медведев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Сирия, Дмитрий Медведев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля

Медведев: любопытно, что будет, если Иран гипотетически ударит по посольству США

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле.
«
"Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов", - сказал он.
"А то что, Израилю, получается можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждём ответа" - заявил Медведев.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Вчера, 00:36
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильСирияДмитрий МедведевОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала