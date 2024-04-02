https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля - РИА Новости, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:32
2024-04-02T18:32
2024-04-02T18:47
в мире
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сирия
дмитрий медведев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, что делать Ирану после израильского удара по консульству в Сирии, заявил, что было бы любопытно посмотреть, что случится, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. "Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по Американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов", - сказал он. "А то что, Израилю, получается можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждём ответа" - заявил Медведев. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, дмитрий медведев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Сирия, Дмитрий Медведев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
Медведев: любопытно, что будет, если Иран гипотетически ударит по посольству США