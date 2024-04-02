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В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024
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09:44 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/makhachkala-1937261787.html
В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов
В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024
В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов
Полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:44
2024-04-02T09:44
происшествия
махачкала
средняя азия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора. "На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО", – сообщается в Telegram-канале администрации города. В мэрии заверили, что "при активном межведомственном взаимодействии принимаются все возможные меры для скорейшего решения проблемы". В понедельник в уборке и вывозе мусора на территории муниципалитета приняли участие мужчины, работающие в администрации Махачкалы и подведомственных учреждениях. Между тем в Telegram-каналах махачкалинцы жалуются на "горы мусора" в контейнерных площадках. Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием "до выяснения личности" мигрантов, работающих в учреждении. Кроме того, по словам источника, некоторые из выходцев из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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махачкала
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происшествия, махачкала, средняя азия, каспийск
Происшествия, Махачкала, Средняя Азия, Каспийск
В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов

Полицейские задержали мигрантов, работавших в МБУ "Махачкала-1"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора.
"На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО", – сообщается в Telegram-канале администрации города.
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В мэрии заверили, что "при активном межведомственном взаимодействии принимаются все возможные меры для скорейшего решения проблемы". В понедельник в уборке и вывозе мусора на территории муниципалитета приняли участие мужчины, работающие в администрации Махачкалы и подведомственных учреждениях.
Между тем в Telegram-каналах махачкалинцы жалуются на "горы мусора" в контейнерных площадках.
Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием "до выяснения личности" мигрантов, работающих в учреждении.
Кроме того, по словам источника, некоторые из выходцев из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.
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