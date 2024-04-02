https://ria.ru/20240402/makhachkala-1937261787.html

В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов

В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов - РИА Новости, 02.04.2024

В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора из-за задержания мигрантов

Полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:44

2024-04-02T09:44

2024-04-02T09:44

происшествия

махачкала

средняя азия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мигрантов, работающих в муниципальном бюджетном учреждении (МБУ) "Махачкала-1", в связи с чем в столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора. "На протяжении последних дней наблюдается ухудшение санитарного состояния города, по техническим причинам у регионального оператора (по обращению с твердыми коммунальными отходами) МБУ "Махачкала-1" возникли сложности при уборке смета, контейнерных площадок и вывозе ТКО", – сообщается в Telegram-канале администрации города. В мэрии заверили, что "при активном межведомственном взаимодействии принимаются все возможные меры для скорейшего решения проблемы". В понедельник в уборке и вывозе мусора на территории муниципалитета приняли участие мужчины, работающие в администрации Махачкалы и подведомственных учреждениях. Между тем в Telegram-каналах махачкалинцы жалуются на "горы мусора" в контейнерных площадках. Как сообщил РИА Новости источник в структурах власти Махачкалы, проблемы в работе МБУ "Махачкала-1" возникли в связи с задержанием "до выяснения личности" мигрантов, работающих в учреждении. Кроме того, по словам источника, некоторые из выходцев из Средней Азии могли уехать из республики после задержания в минувшее воскресенье в Махачкале и Каспийске нескольких земляков по подозрению в терроризме.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

махачкала

средняя азия

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, средняя азия, каспийск