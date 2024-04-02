https://ria.ru/20240402/maduro-1937321021.html

В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию

В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 02.04.2024

В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:06

2024-04-02T13:06

2024-04-02T13:06

политика

россия

николас мадуро

дмитрий песков

венесуэла

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, он (визит - ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита, последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html

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Кирилл Волков

политика, россия, николас мадуро, дмитрий песков, венесуэла, владимир путин