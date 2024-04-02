https://ria.ru/20240402/maduro-1937321021.html
В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию
В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:06
2024-04-02T13:06
2024-04-02T13:06
политика
россия
николас мадуро
дмитрий песков
венесуэла
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, он (визит - ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита, последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николас мадуро, дмитрий песков, венесуэла, владимир путин
Политика, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Венесуэла, Владимир Путин
В Кремле рассказали о возможности визита Мадуро в Россию
Песков: визит Мадуро в Россию находится в высокой степени подготовки