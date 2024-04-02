Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях
Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал РФ примером для подражания, отметив, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2025 года подготовить меры для вхождения РФ в четверку крупнейших экономик мира, следует из перечня поручений, которые были опубликованы накануне на сайте Кремля.
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22 марта, 12:25
"Это пример для подражания. Президент Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. Речь о движении вперед, поэтому я повторю - с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что уже в ближайшей перспективе Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он отметил, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан. Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом - Япония. Россия замкнула пятерку стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.