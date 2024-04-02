https://ria.ru/20240402/maduro-1937232525.html

Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях

Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях - РИА Новости, 02.04.2024

Мадуро назвал Россию примером для подражания, говоря о санкциях

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал РФ примером для подражания, отметив, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:34

2024-04-02T04:34

2024-04-02T04:34

россия

китай

сша

владимир путин

николас мадуро

всемирный банк

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал РФ примером для подражания, отметив, что Россия, в отношении которой действует наибольшее число санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2025 года подготовить меры для вхождения РФ в четверку крупнейших экономик мира, следует из перечня поручений, которые были опубликованы накануне на сайте Кремля. "Это пример для подражания. Президент Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. Речь о движении вперед, поэтому я повторю - с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение", - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что уже в ближайшей перспективе Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он отметил, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан. Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом - Япония. Россия замкнула пятерку стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934892823.html

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россия, китай, сша, владимир путин, николас мадуро, всемирный банк