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Мадуро анонсировал визит в Россию - РИА Новости, 02.04.2024
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03:48 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/maduro-1937230412.html
Мадуро анонсировал визит в Россию
Мадуро анонсировал визит в Россию - РИА Новости, 02.04.2024
Мадуро анонсировал визит в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вскоре посетит Россию, вновь выразив солидарность в связи с терактом 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:48
2024-04-02T03:48
николас мадуро
россия
венесуэла
каракас
дмитрий песков
крокус сити холл
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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вскоре посетит Россию, вновь выразив солидарность в связи с терактом 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". "Передайте президенту (России Владимиру) Путину, что я скоро приеду к нему", - сказал Мадуро российскому послу в Каракасе Сергею Мелик-Багдасарову в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Глава государства вновь выразил поддержку и соболезнования Венесуэлы народу и правительству России в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы в Россию нет.
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
https://ria.ru/20240318/putin-1933876220.html
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николас мадуро, россия, венесуэла, каракас, дмитрий песков, крокус сити холл
Николас Мадуро, Россия, Венесуэла, Каракас, Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл
Мадуро анонсировал визит в Россию

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о скором визите в Россию

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вскоре посетит Россию, вновь выразив солидарность в связи с терактом 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле".
"Передайте президенту (России Владимиру) Путину, что я скоро приеду к нему", - сказал Мадуро российскому послу в Каракасе Сергею Мелик-Багдасарову в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
19 марта, 18:30
Глава государства вновь выразил поддержку и соболезнования Венесуэлы народу и правительству России в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы в Россию нет.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Мадуро заявил о победе Путина над коллективным Западом
18 марта, 02:52
 
Николас МадуроРоссияВенесуэлаКаракасДмитрий ПесковКрокус Сити Холл
 
 
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