https://ria.ru/20240402/maduro-1937230412.html

Мадуро анонсировал визит в Россию

Мадуро анонсировал визит в Россию - РИА Новости, 02.04.2024

Мадуро анонсировал визит в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вскоре посетит Россию, вновь выразив солидарность в связи с терактом 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:48

2024-04-02T03:48

2024-04-02T03:48

николас мадуро

россия

венесуэла

каракас

дмитрий песков

крокус сити холл

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вскоре посетит Россию, вновь выразив солидарность в связи с терактом 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". "Передайте президенту (России Владимиру) Путину, что я скоро приеду к нему", - сказал Мадуро российскому послу в Каракасе Сергею Мелик-Багдасарову в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Глава государства вновь выразил поддержку и соболезнования Венесуэлы народу и правительству России в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, конкретных сроков возможного визита президента Венесуэлы в Россию нет.

https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933876220.html

россия

венесуэла

каракас

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николас мадуро, россия, венесуэла, каракас, дмитрий песков, крокус сити холл