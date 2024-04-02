https://ria.ru/20240402/lukashenko-1937239630.html
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2024
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днем единения народов двух стран отметил, что наработанный Москвой... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:32
2024-04-02T07:32
2024-04-02T07:32
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днем единения народов двух стран отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы, сообщается на официальном сайте белорусского президента."Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене", - говорится в сообщении.Лукашенко также добавил, что повестка РФ и Белоруссии открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества."Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", - добавляется в сообщении.Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко отметил новые перспективы для сотрудничества России и Белоруссии
Лукашенко: повестка России и Белоруссии открывает перспективы для сотрудничества
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днем единения народов двух стран отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на вызовы и угрозы, сообщается на официальном сайте белорусского президента.
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"Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене", - говорится в сообщении.
Лукашенко также добавил, что повестка РФ и Белоруссии открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
"Уверен, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России", - добавляется в сообщении.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.