https://ria.ru/20240402/logistika-1937299723.html

Эксперты обсудили неочевидные и скрытые логистические риски на TransRussia

Эксперты обсудили неочевидные и скрытые логистические риски на TransRussia - РИА Новости, 02.04.2024

Эксперты обсудили неочевидные и скрытые логистические риски на TransRussia

Развитие цифрового и потокового страхования, включающее создание специализированных цифровых платформ, обеспечит более широкое страховое покрытие рынка... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:43

2024-04-02T11:43

2024-04-02T11:43

экономика

россия

китай

андрей кузнецов (теннисист)

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Развитие цифрового и потокового страхования, включающее создание специализированных цифровых платформ, обеспечит более широкое страховое покрытие рынка грузоперевозок и поможет транспортным копаниям и их клиентам минимизировать растущие логистические риски. Такое мнение высказали представители страховой и транспортной отраслей в ходе мероприятий международной выставки TransRussia (ТрансРаша). Перевозки растут вместе с рискамиГеополитические события, вызвавшие масштабные сдвиги в мировой экономике, отразились и на рынке грузоперевозок. В большей степени это коснулось России, где необходимость импортозамещения и переориентации на Восток привела к трансформации ключевых логистических маршрутов. Несмотря на усложнение цепочек доставки и соответствующее удорожание транспортных услуг, российский рынок не только не сократился, но и показал уверенный рост. Так, по данным исследовательского агентства MA Research (ЭмЭй Ресерч), в 2023 году рынок транспортно-логистических услуг прибавил почти 20% и достиг рекордного объема в 5,5 триллиона рублей. Более того, аналитики ожидают, что в ближайшие три года отрасль будет прирастать минимум на 12% ежегодно. Вместе с тем, новые и более сложные маршруты перевозок принесли с собой и новые риски: как для перевозчиков, так и для грузовладельцев. Грузы, доставленные не вовремя, испорченные или утраченные во время доставки, ведут к убыткам, клиентскому негативу и претензиям к качеству логистики транспортных компаний. По данным специалистов число арбитражных обращений грузовладельцев в сторону перевозчиков и средняя стоимость претензий продолжают увеличиваться. Круглый стол, посвященный новым и скрытым логистическим рискам, а также роли цифровых технологий в оптимизации управления рисками, состоялся в рамках деловой программы выставки. Участники рынка обсудили изменения, которые произошли в отрасли за последние два года, и обменялись мнениями по ключевым вопросам взаимодействия страховщиков и транспортных компаний, а также их клиентов – грузовладельцев. "Цепочки поставок претерпели сильные изменения, но тем не менее, если говорить о вывозе продукции из азиатских стран, все сервисы, которые были ранее, в целом обслуживаются и сохраняют определенную ценовую стабильность. Этому способствует, в частности, крайне низкая инфляция в КНР, где уже несколько лет не меняется ключевая ставка. В целом, глобальных проблем мы не видим: все вызовы, с которыми сталкиваются покупатели из России, оперативно отрабатываются", - рассказал директор по продажам "РЖД Бизнес Актив" Максим Шапочка. Первый заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Роман Фролов также отметил, что за последние два года в страховании логистики изменилось очень многое, и это касается не только направлений перевозок грузов и появления рисков, но и быстрого развития цифровых технологий. "Важный тренд сегодня – развитие параллельного импорта, усложнение всех логистических путей и цепочек поставок, полная переориентация с запада на восток. Другой тренд – серьезный рост частоты страховых случаев, что во многом вызвано как раз изменением маршрутов перевозок. И третий связан с развитием технологий, в первую очередь с цифровизацией не только самой отрасли транспортной логистики, но и страхования логистики: появился бесшовный путь для клиента – от заключения договора до урегулирования убытков", – поделился эксперт своим видением тенденций на рынке логистического страхования. В свою очередь, руководитель направления страхования логистических рисков компании "СберСтрахование" Андрей Кузнецов отметил в ходе круглого стола, что многие грузоперевозчики и грузовладельцы в последнее время находятся в состоянии "близком к турбулентности". Проблемы и решенияВ условиях растущих рисков страхование логистики остается единственным механизмом защиты клиентов от возможных сбоев в процессе доставки грузов, считают аналитики Zunami (Цунами). Тем не менее, по их оценкам, в настоящее время 80% логистического рынка по-прежнему не страхуется. Многие из тех, кто хотел бы застраховаться, опасаются столкнуться со сложными и запутанными процедурами страховых компаний, а также с долгим и непрозрачным механизмом получения выплат. В этих условиях часть грузоперевозчиков использует самострахование, формируя внутри компании специальные фонды для покрытия возможных убытков. Тем не менее, как утверждают эксперты, самострахование не является эффективным инструментом защиты интересов конечного потребителя логистических услуг. Перевозчики используют самострахование как источник оптимизации расходов, тогда как размеры их резервных фондов часто несопоставимы с возможными убытками от наступления страхового случая. По данным Zunami, средний убыток грузовладельца при наступлении страхового случая составляет два миллиона рублей — это больше, чем средний уставной капитал транспортной компании. "Есть разные подходы к реализации самострахования. Многие крупные холдинги самострахуют только риски с низкой вероятностью реализации, а высоковероятные риски отдают на страховой рынок. Такой подход рано или поздно приводит к тому, что на рынке не будет ни одной страховой компании, готовой взять на себя риски таких клиентов, которые в итоге останутся без страхового покрытия. Импонирует другой подход – партнерский, при котором соблюдается баланс интересов страховщика и страхователя", – говорит Роман Фролов. В ходе дискуссии эксперты согласились, что необходимым условием для дальнейшего проникновения страхования в логистическую отрасль является повышение качества и прозрачности процессов и услуг страхования. "Сегодня страховая компания должна рассматривать весь клиентский путь грузовладельца. При этом классическое страхование грузов необходимо дополнить страхованием финансовых рисков, сроков поставки, попадания в окно погрузки-разгрузки, возврата товара. Все это владелец груза хочет видеть в своем страховом полисе в виде отдельного продукта, так как срывы сроков происходят в полтора раза чаще, чем реализация классических грузовых рисков, а это деньги, которые грузовладелец теряет", – пояснил генеральный директор компании "Страховой брокер Цунами" Андрей Сабитов. Перевозчик же, по словам Сабитова, прежде всего ждет от страховой компании простого, понятного и быстрого порядка урегулирования убытков. В условиях цифровизации передовые транспортные компании могут контролировать страховщика на всех этапах работы со страховой претензией, и в зависимости от скорости и прозрачности отдают предпочтение той или иной страховой компании, отмечает эксперт. По словам Андрея Кузнецова из "СберСтрахования", большая роль в повышении интереса клиентов к страхованию логистики сегодня отводится цифровизации отрасли, развитию дистанционных каналов, упрощенному порядку урегулирования убытков, сокращению набора необходимых документов. "Если мы встраиваем эти оптимизированные процессы в бизнес-процесс логистической компании (страхователя), синергия дает большой эффект. У страховой компании сегодня нет желания экономить на выплатах клиентам. Наоборот, когда проблема поднимается до уровня судебного разбирательства, она отнимает гораздо больше ресурсов, чем стандартная работа по урегулированию", – подчеркивает эксперт. По его словам, страховщикам сейчас приходится более оперативно реагировать на изменения, в том числе – на инновации, которые появляются у самих клиентов. "И если этот момент использовать, то институт страхования станет тем инструментом, который действительно минимизирует риски и сокращает финансовые потери, не отвлекая лишние ресурсы компании, а давая возможность направлять их в более конструктивное русло", – считает Кузнецов. Как отметили эксперты, транспортные компании зачастую вынуждены выбирать страховщиков на основе ограниченного числа факторов — низких тарифов или финансовых рейтингов. И далеко не всегда выбор оказывается оптимальным. Здесь на помощь приходят независимые ИТ-платформы для сопровождения страховых процессов, которые предоставляют клиентам возможность оценить качество работы сразу нескольких ведущих страховых компаний на основе объективных показателей. "Грузовладелец – это ключевой клиент. И страховщик, также, как и перевозчик, должен быть заинтересован в высоком уровне удовлетворенности конечного потребителя и вместе с транспортной компанией работать над общими показателями эффективности. Для этого перевозчик и страховщик должны говорить на одном языке, понятном для грузовладельца.", – указывает Сабитов. По его словам, сегодня уровень цифровизации в логистической отрасли очень высок: крупные транспортные компании используют передовые ИТ-решения, с которыми легко и удобно могут интегрироваться ИТ-решения страховщиков. Роман Фролов из ВСК уверен, что ключевым критерием при работе с той или иной страховой компанией должен быть CSI (индекс удовлетворенности) конечного потребителя. "Этот критерий используется на платформе. Мы, как страховщик, просто не можем ударить в грязь лицом и подвести нашего ключевого партнера перед их клиентами, потому что в этом случае уже его услуга будет менее конкурентоспособна среди большого разнообразия перевозчиков", – говорит эксперт. Глава департамента страхования грузов компании "Ренессанс Страхование" Светлана Вьялкова отмечает важность быстрого урегулирования претензий. "Страхование состоит не только из того, чтобы застраховать груз, вторая часть – это урегулирование. Клиент уже и так недоволен тем, что его груз не доехал, и нужно сгладить этот негативный эффект и качественно, максимально быстро заплатить, чтобы он мог оперативно купить новый товар и организовать его поставку", – говорит эксперт. Страховые компании охотно подключаются к цифровым платформам, понимая выгоду таких площадок и для себя, и для своих клиентов. Эффект синергии"По итогам 2023 года объем российского рынка страхования грузоперевозок вырос на 35% до 40 миллиардов рублей, и в ближайшие годы мы ждем сохранения двузначных темпов роста. Лидеры страховой индустрии должны идти в ногу со временем, предлагая актуальные цифровые решения, и сотрудничество с платформой будет способствовать автоматизации всего пути взаимодействия в рамках страховой защиты. Это повысит эффективность страховых процессов как для страховщиков, так и для тысяч корпоративных клиентов", – сказал Шепелев в ходе подписания договора с ООО "Инносети". Исполнительный директор по партнерским продажам группы "Зетта Страхование" Алексей Хомяков подчеркнул, что на фоне высоких темпов развития транспортной отрасли в России для грузоперевозчиков не только открываются новые возможности, но и появляются дополнительные требования к управлению рисками. "Сегодня автоматизация бизнес-процессов — это неотъемлемая часть развития логистической сферы. Через нее должны пройти все отраслевые компании, иначе они рискуют потерять рентабельность. Чтобы цифровизация проходила быстрее и эффективнее, нужно искать для клиентов новые решения, которые улучшат процессы страхования грузоперевозок", - отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

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https://ria.ru/20240402/logistika-1937278275.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, китай, андрей кузнецов (теннисист), ржд, ренессанс страхование