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С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов
С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 02.04.2024
С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России с 1 января 2024 года обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров, сообщило МЧС РФ РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:54
2024-04-02T06:54
2024-04-02T10:16
происшествия
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луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пиротехники МЧС России с 1 января 2024 года обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "С 1 января 2024 года уже обследовано более 36 гектар территорий, обнаружено 258 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники уделяют особое внимание дорогам, мостам, водоводам, газопроводам, сельхозугодьям и линиям электропередач. Также в ведомстве уточнили, что сейчас сотрудники МЧС обследуют территории, прилегающие к проезжей части.
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происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России с начала года нашли в ЛНР 258 взрывоопасных предметов