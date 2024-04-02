https://ria.ru/20240402/lnr-1937237501.html

С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов

С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 02.04.2024

С начала года на территории ЛНР обнаружили 258 взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС России с 1 января 2024 года обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров, сообщило МЧС РФ РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:54

2024-04-02T06:54

2024-04-02T10:16

происшествия

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пиротехники МЧС России с 1 января 2024 года обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "С 1 января 2024 года уже обследовано более 36 гектар территорий, обнаружено 258 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники уделяют особое внимание дорогам, мостам, водоводам, газопроводам, сельхозугодьям и линиям электропередач. Также в ведомстве уточнили, что сейчас сотрудники МЧС обследуют территории, прилегающие к проезжей части.

https://ria.ru/20240331/skhron-1936900180.html

россия

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происшествия, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)