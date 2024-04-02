https://ria.ru/20240402/leopard-1937288922.html

Украинские военные пытаются вытащить Leopard, подбитый в ДНР

Украинские военные пытаются вытащить Leopard, подбитый в ДНР - РИА Новости, 02.04.2024

Украинские военные пытаются вытащить Leopard, подбитый в ДНР

Украинские военные пытаются забрать подбитый танк Leopard из зоны активных боев на донецком направлении, чтобы он не попал в руки ВС РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:14

2024-04-02T11:14

2024-04-02T11:30

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские военные пытаются забрать подбитый танк Leopard из зоны активных боев на донецком направлении, чтобы он не попал в руки ВС РФ, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за свою службу орденом Мужества. Очередной Leopard был подбит артиллерией по наводке дронов-разведчиков из взвода "Бошки" около трех недель назад в окрестностях Марьинки. "Недели три назад ориентировочно. Мой взвод, мои парни. Они тоже достойные, тоже наградили всех. Мы тогда вообще много (подбили), по-моему, восемь М-113, Leopard и пехоты там нормально. Он двигался по асфальту. Мы его заметили, подпустили поближе, чтобы корректировка артиллерии шла намного точнее. И все, подпустили поближе и начали наносить огневое поражение. По-моему, со второго выстрела артиллерии он "взгрустнул", - рассказал РИА Новости "Бошка". По его словам, для уничтожения Leopard достаточно одного точного попадания САУ. "Если с первого раза попадает, то все. Не особо он там и бронированный… Конкретно в него попасть надо", - рассказал командир взвода. Сейчас российские военные планируют забрать Leopard. Мешают этому интенсивные бои - сначала танк был в "серой зоне", сейчас уже под контролем россиян. "Там идут интенсивные бои. Пока нет возможности. Стоит там, храпит. Там пытались наши противники его эвакуировать, но тоже безуспешно, пока он в серой зоне был. Сейчас он в нашей зоне, (мы) продвинулись", - рассказал военный. По его словам, у украинских боевиков есть задание обязательно забрать танк, чтобы он не стал трофеем. "Неоднократно они пытались это сделать, но безуспешно. Там сидят наши воины, которые не дают им этого сделать. Он стоит, он целенький там плюс-минус. Немного пораненный, но стоит", - рассказал "Бошка". После уничтожения Leopard "Бошка" получил орден Мужества. Вручали в расположении, неподалеку от линии боевого соприкосновения - работы сейчас много, глубоко в тыл уезжать возможности нет. "За "Леопарда" дали, да и вообще в принципе за всю мою военную жизнь. Очень много достойных поступков, и вот поощрение комбата - выдать мне его. Недели три назад", - рассказал "Бошка". Награды получили и его многие сослуживцы, в том числе четверо - из его взвода. "Конкретно наш третий батальон, вообще герои парни. Поэтому там много кому вручали. Орденов Мужества тоже много. (Орден) За отвагу. В общем, много, много парней, которые удостоились наград", - добавил "Бошка". О себе он рассказал, что призывался по мобилизации осенью 2022 года. "Я патриот своей страны. Так что нормально к этому отнесся. Семья отреагировала, я отреагировал нормально. Родина позвала", - вспоминает он. Сейчас его жена и дочь гордятся им и его успехами. "Дочь гордится, в школе всем рассказывает, что папа герой. Жена тоже гордится. Да все гордятся, кто меня знает", - признался военный.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240329/challenger-1936516719.html

https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

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Командир взвода БПЛА с позывным "Бошка" о попытке ВСУ забрать подбитый Leopard Украинские военные пытаются забрать из серой зоны на Донецком направлении подбитый Leopard, чтобы он не попал в руки российских военных. Командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным "Бошка" рассказал РИА Новости, что танк подбили около трех недель назад, тогда же там были уничтожены восемь M-113. 2024-04-02T11:14 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, марьинка (днр), вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина