Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в первом квартале более чем на 70 процентов
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Автомобиль Lada X-Cross. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в первом квартале 2024 года выросло более чем на 70%, до почти 116 тысяч штук, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей", - отметил топ-менеджер, слова которого приводит пресс-служба компании.
"К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль. Аналитики отмечают, что у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта", - добавил Соколов.
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