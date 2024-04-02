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Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов - РИА Новости, 02.04.2024
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12:00 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/lada-1937305016.html
Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов
Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов - РИА Новости, 02.04.2024
Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов
Производство автомобилей Lada в первом квартале 2024 года выросло более чем на 70%, до почти 116 тысяч штук, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:00
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тольятти
авто
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в первом квартале 2024 года выросло более чем на 70%, до почти 116 тысяч штук, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей", - отметил топ-менеджер, слова которого приводит пресс-служба компании. "К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль. Аналитики отмечают, что у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта", - добавил Соколов.
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россия, тольятти, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
Россия, Тольятти, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Производство Lada в первом квартале выросло более чем на 70 процентов

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в первом квартале более чем на 70 процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross
Автомобиль Lada X-Cross
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Производство автомобилей Lada в первом квартале 2024 года выросло более чем на 70%, до почти 116 тысяч штук, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей", - отметил топ-менеджер, слова которого приводит пресс-служба компании.
"К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль. Аналитики отмечают, что у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта", - добавил Соколов.
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РоссияТольяттиАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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