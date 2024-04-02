https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937434388.html
Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин
Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин
Президент России Владимир Путин считает, что обращение сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы к истории в творчестве может быть очень... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:56
2024-04-02T19:56
2024-04-02T19:56
культура
россия
эмир кустурица
владимир путин
новости культуры
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сербия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что обращение сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы к истории в творчестве может быть очень интересным и продуктивным. "Искусство отражает реалии жизни. И сегодняшнее - это только хорошо забытое прошлое, поэтому Ваше обращение к истории, мне кажется, может быть очень интересным и продуктивным", - сказал он на встрече с Кустурицей. Путин также отметил, что кино должно быть качественным. "Нужно, чтоб качественным было (кино)", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на встрече с Эмиром Кустурицей
Путин на встрече с Эмиром Кустурицей
2024-04-02T19:56
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РИА Новости
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Культура, Россия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, Новости культуры, Культура, Сербия
Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что обращение сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы к истории в творчестве может быть очень интересным и продуктивным.
2024-04-02T19:56
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PT4M03S
Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин
Путин считает, что обращение Кустурицы к истории может быть очень интересным