https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937434388.html

Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин

Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Обращение Кустурицы к истории может быть очень продуктивным, считает Путин

Президент России Владимир Путин считает, что обращение сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы к истории в творчестве может быть очень... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:56

2024-04-02T19:56

2024-04-02T19:56

культура

россия

эмир кустурица

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что обращение сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы к истории в творчестве может быть очень интересным и продуктивным. "Искусство отражает реалии жизни. И сегодняшнее - это только хорошо забытое прошлое, поэтому Ваше обращение к истории, мне кажется, может быть очень интересным и продуктивным", - сказал он на встрече с Кустурицей. Путин также отметил, что кино должно быть качественным. "Нужно, чтоб качественным было (кино)", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с Эмиром Кустурицей Путин на встрече с Эмиром Кустурицей 2024-04-02T19:56 true PT4M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эмир кустурица, владимир путин, новости культуры, культура, сербия, видео