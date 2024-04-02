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Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам - РИА Новости, 02.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:02 02.04.2024 (обновлено: 19:11 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937424131.html
Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам
Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам - РИА Новости, 02.04.2024
Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам
Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:02
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культура
россия
эмир кустурица
федор достоевский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также завершить работу над "Лавром" по Евгению Водолазкину, отметив, что после этого "можно завершать карьеру". "У меня идея сделать в новом мире такой триптих, русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер легких прогулок" - это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича" - очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм "Казаки" Льва Николаевича Толстого", - сказал Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что планирует завершить карьеру после работы над "русским триптихом" и "Лавром" по произведению Евгения Водолазкина.
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россия, эмир кустурица, федор достоевский, лев толстой (писатель)
Культура, Россия, Эмир Кустурица, Федор Достоевский, Лев Толстой (писатель)
Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам

Кустурица: есть идеи снять "русский триптих" из трех фильмов по классикам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 апреля 2024
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также завершить работу над "Лавром" по Евгению Водолазкину, отметив, что после этого "можно завершать карьеру".
«
"У меня идея сделать в новом мире такой триптих, русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер легких прогулок" - это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича" - очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм "Казаки" Льва Николаевича Толстого", - сказал Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что планирует завершить карьеру после работы над "русским триптихом" и "Лавром" по произведению Евгения Водолазкина.
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КультураРоссияЭмир КустурицаФедор ДостоевскийЛев Толстой (писатель)
 
 
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