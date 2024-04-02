https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937424131.html

Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам

Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам - РИА Новости, 02.04.2024

Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам

Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:02

2024-04-02T19:02

2024-04-02T19:11

культура

россия

эмир кустурица

федор достоевский

лев толстой (писатель)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937425334_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6b0892686adaf2d66dcf1e4d6564ef1f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также завершить работу над "Лавром" по Евгению Водолазкину, отметив, что после этого "можно завершать карьеру". "У меня идея сделать в новом мире такой триптих, русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер легких прогулок" - это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича" - очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм "Казаки" Льва Николаевича Толстого", - сказал Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что планирует завершить карьеру после работы над "русским триптихом" и "Лавром" по произведению Евгения Водолазкина.

https://ria.ru/20231020/film-1904268557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эмир кустурица, федор достоевский, лев толстой (писатель)