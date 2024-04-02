Кустурица планирует снять "русский триптих" по классикам
Кустурица: есть идеи снять "русский триптих" из трех фильмов по классикам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 апреля 2024
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что планирует снять "русский триптих" из трех фильмов по Федору Достоевскому, Николаю Гоголю и Льву Толстому, а также завершить работу над "Лавром" по Евгению Водолазкину, отметив, что после этого "можно завершать карьеру".
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"У меня идея сделать в новом мире такой триптих, русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер легких прогулок" - это моя современная версия Достоевского. Потом моя версия Гоголя "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича" - очень смешная, и я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий фильм "Казаки" Льва Николаевича Толстого", - сказал Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что планирует завершить карьеру после работы над "русским триптихом" и "Лавром" по произведению Евгения Водолазкина.
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