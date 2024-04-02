https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html

Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях

Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях - РИА Новости, 02.04.2024

Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях

Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:42

2024-04-02T14:42

2024-04-02T14:42

культура

россия

рсфср

юрий куклачев

театр кошек куклачева

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России. "Сейчас не до этого, понимаете, нет смысла (в зарубежных гастролях - ред.). Мы должны здесь (в России - ред.), наоборот, собраться, объединиться. Сегодня обновление у нас начинается. Я сейчас еду по всей России, потому что зовут и зовут. Наконец-то поняли, что гвозди должны быть наши, самолеты должны быть наши, свои. Это все прекрасно. У людей появляется работа. Мы начинаем собираться, и это обновленная Россия", - сказал Куклачев на пресс-конференции. Он добавил, что хочет еще дольше прожить, чтобы увидеть итог этого обновления России. "(Предложения на зарубежные гастроли - ред.) поступают, но мы отказываемся", - отметил заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.

https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html

россия

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рсфср, юрий куклачев, театр кошек куклачева