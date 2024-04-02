Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях
Куклачев: в зарубежных гастролях нет смысла, мы должны объединиться в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России.
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"Сейчас не до этого, понимаете, нет смысла (в зарубежных гастролях - ред.). Мы должны здесь (в России - ред.), наоборот, собраться, объединиться. Сегодня обновление у нас начинается. Я сейчас еду по всей России, потому что зовут и зовут. Наконец-то поняли, что гвозди должны быть наши, самолеты должны быть наши, свои. Это все прекрасно. У людей появляется работа. Мы начинаем собираться, и это обновленная Россия", - сказал Куклачев на пресс-конференции.
Он добавил, что хочет еще дольше прожить, чтобы увидеть итог этого обновления России.
"(Предложения на зарубежные гастроли - ред.) поступают, но мы отказываемся", - отметил заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.
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