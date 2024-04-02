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Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях - РИА Новости, 02.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:42 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kuklachev-1937350937.html
Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях
Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях - РИА Новости, 02.04.2024
Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях
Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:42
2024-04-02T14:42
культура
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рсфср
юрий куклачев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России. "Сейчас не до этого, понимаете, нет смысла (в зарубежных гастролях - ред.). Мы должны здесь (в России - ред.), наоборот, собраться, объединиться. Сегодня обновление у нас начинается. Я сейчас еду по всей России, потому что зовут и зовут. Наконец-то поняли, что гвозди должны быть наши, самолеты должны быть наши, свои. Это все прекрасно. У людей появляется работа. Мы начинаем собираться, и это обновленная Россия", - сказал Куклачев на пресс-конференции. Он добавил, что хочет еще дольше прожить, чтобы увидеть итог этого обновления России. "(Предложения на зарубежные гастроли - ред.) поступают, но мы отказываемся", - отметил заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.
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россия, рсфср, юрий куклачев, театр кошек куклачева
Культура, Россия, РСФСР, Юрий Куклачев, Театр кошек Куклачева
Юрий Куклачев не видит смысла в зарубежных гастролях

Куклачев: в зарубежных гастролях нет смысла, мы должны объединиться в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что в зарубежных настроях сейчас нет смысла, надо объединиться в России.
«
"Сейчас не до этого, понимаете, нет смысла (в зарубежных гастролях - ред.). Мы должны здесь (в России - ред.), наоборот, собраться, объединиться. Сегодня обновление у нас начинается. Я сейчас еду по всей России, потому что зовут и зовут. Наконец-то поняли, что гвозди должны быть наши, самолеты должны быть наши, свои. Это все прекрасно. У людей появляется работа. Мы начинаем собираться, и это обновленная Россия", - сказал Куклачев на пресс-конференции.
Он добавил, что хочет еще дольше прожить, чтобы увидеть итог этого обновления России.
"(Предложения на зарубежные гастроли - ред.) поступают, но мы отказываемся", - отметил заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.
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КультураРоссияРСФСРЮрий КуклачевТеатр кошек Куклачева
 
 
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