https://ria.ru/20240402/kuba-1937228756.html

Куба решительно осудила нападение Израиля на дипмиссию Ирана в Дамаске

Куба решительно осудила нападение Израиля на дипмиссию Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Куба решительно осудила нападение Израиля на дипмиссию Ирана в Дамаске

Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, который грубо нарушает суверенитет Сирии и международное право, повышая риск РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T02:59

2024-04-02T02:59

2024-04-02T02:59

дамаск (город)

иран

израиль

в мире

бруно родригес паррилья

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, который грубо нарушает суверенитет Сирии и международное право, повышая риск эскалации регионального конфликта, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. "Мы решительно осуждаем нападение Израиля на дипломатические объекты Ирана в Дамаске, что является грубым нарушением суверенитета Сирии и международного права. Эти неприемлемые действия повышают риск эскалации и регионализации конфликта с непредсказуемыми последствиями", - написал дипломат в своем блоге в соцсети Х. Вечером 1 апреля израильские воздушные силы нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

https://ria.ru/20240402/izrail-1937225508.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html

дамаск (город)

иран

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дамаск (город), иран, израиль, в мире, бруно родригес паррилья, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске