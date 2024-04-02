https://ria.ru/20240402/krokus-1937387960.html
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал в Москве
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал в Москве - РИА Новости, 02.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал в Москве
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:56
2024-04-02T16:56
2024-04-02T16:56
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода. "В Москву он ездил на заработки, там его отец и старший брат, они вместе работали", - сказала она. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал в Москве
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом
ГИССАР (Таджикистан), 2 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Десятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом, сообщила РИА Новости его жена Файзигуль Джурабекзода.
"В Москву он ездил на заработки, там его отец и старший брат, они вместе работали", - сказала она.
Накануне Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.
По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС
, погибли 144 человека.