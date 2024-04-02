Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"
Путин: действия надзорных служб, отвечавших за "Крокус", оценят комплексно
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир Путин.
“Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей”, - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.