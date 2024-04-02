https://ria.ru/20240402/krokus-1937348609.html

Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"

Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус" - РИА Новости, 02.04.2024

Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"

Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:34

2024-04-02T14:34

2024-04-02T14:53

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир Путин. “Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей”, - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240402/krokus-1937338793.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)