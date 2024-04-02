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Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус" - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:34 02.04.2024 (обновлено: 14:53 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/krokus-1937348609.html
Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"
Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус" - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"
Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:34
2024-04-02T14:53
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир Путин. “Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей”, - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240402/krokus-1937338793.html
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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин рассказал об оценке действий надзорных служб, отвечавших за "Крокус"

Путин: действия надзорных служб, отвечавших за "Крокус", оценят комплексно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сейчас комплексно оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус сити холл”, заявил президент России Владимир Путин.
“Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей”, - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин
Вчера, 14:08
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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