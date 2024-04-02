https://ria.ru/20240402/krokus-1937338793.html

Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин

Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", в преступной среде нет надёжной агентуры, за деньги они делают все. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:08

2024-04-02T14:08

2024-04-02T14:23

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", в преступной среде нет надёжной агентуры, за деньги они делают все."В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков - мы, безусловно, доберемся", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/khalilov-1937293062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, крокус