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Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:08 02.04.2024 (обновлено: 14:23 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/krokus-1937338793.html
Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин
Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", в преступной среде нет надёжной агентуры, за деньги они делают все. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:08
2024-04-02T14:23
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
крокус
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", в преступной среде нет надёжной агентуры, за деньги они делают все."В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков - мы, безусловно, доберемся", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240402/khalilov-1937293062.html
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владимир путин, россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Крокус
Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Путин

Путин: Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", в преступной среде нет надёжной агентуры, за деньги они делают все.
«
"В этой среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими не религиозными, не политическими соображениями, только финансовыми, также все легко и продается, любая информация покупается и продается, что до конечных заказчиков - мы, безусловно, доберемся", - сказал Путин.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияКрокус
 
 
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