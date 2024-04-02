https://ria.ru/20240402/krokus-1937327587.html

Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР

Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР - РИА Новости, 02.04.2024

Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР

ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:25

2024-04-02T13:25

2024-04-02T13:54

теракт в "крокус сити холле"

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.Так он ответил на вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокус сити холле".

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

сша

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)