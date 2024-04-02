https://ria.ru/20240402/krokus-1937327587.html
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР - РИА Новости, 02.04.2024
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР
ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:25
2024-04-02T13:25
2024-04-02T13:54
теракт в "крокус сити холле"
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.Так он ответил на вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР
Нарышкин: информация от США об угрозе теракта в "Крокусе" была слишком общей