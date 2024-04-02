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Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР - РИА Новости, 02.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:25 02.04.2024 (обновлено: 13:54 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/krokus-1937327587.html
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР - РИА Новости, 02.04.2024
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР
ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:25
2024-04-02T13:54
теракт в "крокус сити холле"
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.Так он ответил на вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Информация от США не позволила выявить всех участников теракта, заявила СВР

Нарышкин: информация от США об угрозе теракта в "Крокусе" была слишком общей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ФСБ России получила определённую, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус сити холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
Так он ответил на вопрос, насколько достоверны сообщения, что США и Иран предупредили российскую сторону о теракте, который произошёл в "Крокус сити холле".
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Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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