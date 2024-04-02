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ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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13:29 02.04.2024
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ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2024
ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:29
2024-04-02T13:29
экономика
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Документ направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html
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экономика, россия, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.
Документ направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.
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При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.
Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
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