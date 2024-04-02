https://ria.ru/20240402/koty-1937236885.html

В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов

В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов - РИА Новости, 02.04.2024

В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов

Семья краснокнижных амурских лесных котов впервые поселилась в Муравьёвском парке Приамурья, сообщается на сайте парка. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:31

2024-04-02T06:31

2024-04-02T09:58

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Семья краснокнижных амурских лесных котов впервые поселилась в Муравьёвском парке Приамурья, сообщается на сайте парка. Впервые самца лесного хищника удалось заснять с помощью фотоловушек в октябре и декабре прошлого года, а уже в марте на видео попал момент из жизни лесного кота, где он урчанием зовет самку. Через неделю хищник уже водил "невесту" по своим охотничьим угодьям, видео также попало в объектив фотоловушек. "На территории Муравьевского парка, в рощах урочища Бугровое, обосновалась целая семья редких краснокнижных хищников - амурских лесных котов (Prionailurus bengalensis euptilurus). При этом раньше этого вида даже не было в реестре животных ни Муравьевского парка, ни Муравьевского заказника. Судя по образовавшейся паре, стоит ожидать увеличение местной популяции, что не может не радовать", - отметили в парке. Как отмечают специалисты, амурский лесной кот - северный подвид бенгальской кошки, он занесен в Красную книгу Амурской области.

https://ria.ru/20240313/zoopark-1932759587.html

https://ria.ru/20231124/tigr-1911488166.html

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амурская область