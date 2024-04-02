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В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов - РИА Новости, 02.04.2024
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06:31 02.04.2024 (обновлено: 09:58 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/koty-1937236885.html
В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов
В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов - РИА Новости, 02.04.2024
В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов
Семья краснокнижных амурских лесных котов впервые поселилась в Муравьёвском парке Приамурья, сообщается на сайте парка. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:31
2024-04-02T09:58
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Семья краснокнижных амурских лесных котов впервые поселилась в Муравьёвском парке Приамурья, сообщается на сайте парка. Впервые самца лесного хищника удалось заснять с помощью фотоловушек в октябре и декабре прошлого года, а уже в марте на видео попал момент из жизни лесного кота, где он урчанием зовет самку. Через неделю хищник уже водил "невесту" по своим охотничьим угодьям, видео также попало в объектив фотоловушек. "На территории Муравьевского парка, в рощах урочища Бугровое, обосновалась целая семья редких краснокнижных хищников - амурских лесных котов (Prionailurus bengalensis euptilurus). При этом раньше этого вида даже не было в реестре животных ни Муравьевского парка, ни Муравьевского заказника. Судя по образовавшейся паре, стоит ожидать увеличение местной популяции, что не может не радовать", - отметили в парке. Как отмечают специалисты, амурский лесной кот - северный подвид бенгальской кошки, он занесен в Красную книгу Амурской области.
https://ria.ru/20240313/zoopark-1932759587.html
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амурская область
Амурская область, Хорошие новости
В приамурском парке поселилась семья краснокнижных лесных котов

В Муравьевском парке Приамурья поселилась семья краснокнижных лесных котов

© Муравьёвский парк/Максим ЛогуновЛесной кот в Муравьёвском парке Приамурья
Лесной кот в Муравьёвском парке Приамурья
© Муравьёвский парк/Максим Логунов
Лесной кот в Муравьёвском парке Приамурья
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Семья краснокнижных амурских лесных котов впервые поселилась в Муравьёвском парке Приамурья, сообщается на сайте парка.
Впервые самца лесного хищника удалось заснять с помощью фотоловушек в октябре и декабре прошлого года, а уже в марте на видео попал момент из жизни лесного кота, где он урчанием зовет самку. Через неделю хищник уже водил "невесту" по своим охотничьим угодьям, видео также попало в объектив фотоловушек.
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"На территории Муравьевского парка, в рощах урочища Бугровое, обосновалась целая семья редких краснокнижных хищников - амурских лесных котов (Prionailurus bengalensis euptilurus). При этом раньше этого вида даже не было в реестре животных ни Муравьевского парка, ни Муравьевского заказника. Судя по образовавшейся паре, стоит ожидать увеличение местной популяции, что не может не радовать", - отметили в парке.
Как отмечают специалисты, амурский лесной кот - северный подвид бенгальской кошки, он занесен в Красную книгу Амурской области.
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