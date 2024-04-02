https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:20
2024-04-02T14:20
2024-04-02T15:02
политика
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.Говоря о борьбе коррупцией, он добавил, что "это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности в самой системе министерства внутренних дел".Путин подчеркнул, что коррупция "отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, социальной сфере".
https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин призвал МВД и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", - сказал Путин
на расширенном заседании коллегии МВД России.
Говоря о борьбе коррупцией, он добавил, что "это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности в самой системе министерства внутренних дел".
Путин подчеркнул, что коррупция "отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, социальной сфере".