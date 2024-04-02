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Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - РИА Новости, 02.04.2024
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14:20 02.04.2024 (обновлено: 15:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - РИА Новости, 02.04.2024
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений
Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:20
2024-04-02T15:02
политика
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.Говоря о борьбе коррупцией, он добавил, что "это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности в самой системе министерства внутренних дел".Путин подчеркнул, что коррупция "отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, социальной сфере".
https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html
https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html
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политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений

Путин призвал МВД и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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Говоря о борьбе коррупцией, он добавил, что "это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности в самой системе министерства внутренних дел".
Путин подчеркнул, что коррупция "отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, социальной сфере".
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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