https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html

Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений

Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений - РИА Новости, 02.04.2024

Путин призвал добиваться раскрываемости коррупционных преступлений

Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:20

2024-04-02T14:20

2024-04-02T15:02

политика

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нужно и дальше добиваться раскрываемости коррупционных преступлений в России, в том числе ранее не раскрытых, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.Говоря о борьбе коррупцией, он добавил, что "это в полной мере относится и к обеспечению внутренней безопасности в самой системе министерства внутренних дел".Путин подчеркнул, что коррупция "отравляет общество, ломает законопослушный бизнес, крадет деньги, необходимые для обороны страны, для ее движения вперед в экономике, социальной сфере".

https://ria.ru/20240402/putin-1937344548.html

https://ria.ru/20240402/putin-1937358557.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)