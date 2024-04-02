https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html

Москвичей предупредили о появлении первых клещей

Москвичей предупредили о появлении первых клещей - РИА Новости, 02.04.2024

Москвичей предупредили о появлении первых клещей

Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:10

2024-04-02T06:10

2024-04-02T06:10

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москва

михаил леус

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "С наступлением теплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идет речи о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно", - рассказал Кунафин. По его словам, лучшая профилактика укусов – правильный подбор одежды и использование репеллентов. "Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща", - рассказал эксперт. Специалист отметил, что обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. "А после прогулки обязательно осмотрите себя, детей и питомцев", - добавил Кунафин. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

https://radiosputnik.ru/20240331/kleschi-1936994896.html

https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928286352.html

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общество, москва, михаил леус