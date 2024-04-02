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Москвичей предупредили о появлении первых клещей - РИА Новости, 02.04.2024
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06:10 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html
Москвичей предупредили о появлении первых клещей
Москвичей предупредили о появлении первых клещей - РИА Новости, 02.04.2024
Москвичей предупредили о появлении первых клещей
Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:10
2024-04-02T06:10
общество
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. "С наступлением теплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идет речи о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно", - рассказал Кунафин. По его словам, лучшая профилактика укусов – правильный подбор одежды и использование репеллентов. "Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща", - рассказал эксперт. Специалист отметил, что обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду. "А после прогулки обязательно осмотрите себя, детей и питомцев", - добавил Кунафин. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичей предупредили о появлении первых клещей

Эксперт Кунафин: в Москве из-за теплой погоды появились первые клещи

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
"С наступлением теплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи. Хотя пока не идет речи о массовом выходе этих членистоногих, рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут развиваться очень стремительно", - рассказал Кунафин.
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По его словам, лучшая профилактика укусов – правильный подбор одежды и использование репеллентов.
"Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща", - рассказал эксперт.
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Специалист отметил, что обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду.
"А после прогулки обязательно осмотрите себя, детей и питомцев", - добавил Кунафин.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса.
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