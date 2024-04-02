https://ria.ru/20240402/khusity-1937264232.html

Хуситы призвали Израиль к ответу после удара по дипмиссии Ирана в Сирии

Хуситы призвали Израиль к ответу после удара по дипмиссии Ирана в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024

Хуситы призвали Израиль к ответу после удара по дипмиссии Ирана в Сирии

Израиль должен ответить за нападение на диппредставительство Ирана в Сирии, заявил член политбюро правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"(хуситы) Али... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:54

2024-04-02T09:54

2024-04-02T11:48

в мире

иран

израиль

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Израиль должен ответить за нападение на диппредставительство Ирана в Сирии, заявил член политбюро правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"(хуситы) Али аль-Кухум в соцсети Х. "Мы осуждаем <...> израильскую агрессию против консульства Исламской Республики Иран в Дамаске, которая привела к мученической кончине членов военной и дипломатической верхушки Ирана <...> и на которую должен быть дан мощный и сокрушительный ответ", — написал он.Член политбюро "Ансар Алла" выразил от лица хуситов соболезнования руководству Ирана, его народу и семьям погибших. Накануне сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны арабской республики отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии также получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По словам посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, при атаке погибли от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что в результате авиаудара ранения получили 12 человек. Пресс-служба КСИР (элитных подразделений ВС Ирана) подтвердила гибель двух своих генералов — военных советников, помимо них погибли еще пять офицеров КСИР. Иранский МИД заявлял, что Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908549902.html

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в мире, иран, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году