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МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 02.04.2024 (обновлено: 00:23 03.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937454250.html
МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова
МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова - РИА Новости, 03.04.2024
МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова
МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T22:13
2024-04-03T00:23
в мире
харьков
украина
часов яр
сергей кривонос
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ информация об этом является фейком по дестабилизации ситуации."В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города (российскими войсками). МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.В министерстве призвали не обманываться фейками, и заверили, что силы безопасности и обороны "надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта".Генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос во вторник заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное, подчеркнул, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html
харьков
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в мире, харьков, украина, часов яр, сергей кривонос, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Украина, Часов Яр, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова

МВД Украины не увидело поводов для эвакуации жителей Харькова и окрестностей

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ информация об этом является фейком по дестабилизации ситуации.
"В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города (российскими войсками). МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.
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В министерстве призвали не обманываться фейками, и заверили, что силы безопасности и обороны "надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта".
Генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос во вторник заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное, подчеркнул, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаЧасов ЯрСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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