МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова
МВД Украины не увидело поводов для эвакуации жителей Харькова и окрестностей
© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ информация об этом является фейком по дестабилизации ситуации.
"В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города (российскими войсками). МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.
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В министерстве призвали не обманываться фейками, и заверили, что силы безопасности и обороны "надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта".
Генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос во вторник заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное, подчеркнул, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения.