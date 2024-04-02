https://ria.ru/20240402/kharkov-1937454250.html

МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова

МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова - РИА Новости, 03.04.2024

МВД Украины не видит поводов для эвакуации жителей Харькова

МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T22:13

2024-04-02T22:13

2024-04-03T00:23

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украина

часов яр

сергей кривонос

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД Украины в Telegram-канале заверило, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет, утверждается, что распространяемая в СМИ информация об этом является фейком по дестабилизации ситуации."В украинском информационном пространстве появляются сообщения якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об эвакуации из Харькова и его окрестностей через вероятное окружение города (российскими войсками). МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.В министерстве призвали не обманываться фейками, и заверили, что силы безопасности и обороны "надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта".Генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос во вторник заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное, подчеркнул, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, часов яр, сергей кривонос, вооруженные силы украины