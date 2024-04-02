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"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом - РИА Новости, 02.04.2024
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22:04 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html
"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом
"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом - РИА Новости, 02.04.2024
"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом
Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр, без него Украина будет намного слабее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:04
2024-04-02T22:04
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр, без него Украина будет намного слабее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше", — отметил аналитик.Меркурис напомнил, что российская армия ликвидировала значительную часть стратегических предприятий крупного населенного пункта, многие заводы остановились и теперь не функционируют. Даже местные власти признают, что Харьков — больше не промышленный центр республики, резюмировал аналитик.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина
"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом

Меркурис: Харьков больше не существует как промышленный центр Украины

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр, без него Украина будет намного слабее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше", — отметил аналитик.
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Меркурис напомнил, что российская армия ликвидировала значительную часть стратегических предприятий крупного населенного пункта, многие заводы остановились и теперь не функционируют. Даже местные власти признают, что Харьков — больше не промышленный центр республики, резюмировал аналитик.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
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