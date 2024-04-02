Школьнику, спасавшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе
Школьнику Халилову, спасшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе
© РИА НовостиНаграждение Ислама Халилова грантом на обучение в вузе, состоявшееся в Госдуме. 2 апреля 2024
© РИА Новости
Награждение Ислама Халилова грантом на обучение в вузе, состоявшееся в Госдуме. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, проявившего мужество и самоотверженность в ходе эвакуации граждан из здания "Крокус сити холла" во время теракта и спасшего более 100 человек, наградили в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости.
По инициативе автономной некоммерческой организации "Общество дружбы с Кыргызстаном" Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ. Награждение состоялось в рамках встречи представителей АНО "Общество дружбы с Кыргызстаном", членов депутатской группы по связям с парламентом Киргизской Республики и дипломатов посольства Киргизской Республики в РФ, включая чрезвычайного и полномочный посла Киргизской Республики в РФ Гульнары-Клары Самат.
Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, - один из подростков, которые помогали людям эвакуироваться из здания "Крокус сити холла". В момент теракта он вывел в безопасное место более 100 человек. Позже Халилов рассказал, что сам он не считает себя героем, он "делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).