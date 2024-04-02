https://ria.ru/20240402/khalilov-1937293062.html

Школьнику, спасавшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе

Школьнику, спасавшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе - РИА Новости, 02.04.2024

Школьнику, спасавшему людей в "Крокусе", выдали грант на обучение в вузе

Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, проявившего мужество и самоотверженность в ходе эвакуации граждан из здания "Крокус сити холла" во время теракта и спасшего... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:25

2024-04-02T11:25

2024-04-02T11:53

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

госдума рф

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, проявившего мужество и самоотверженность в ходе эвакуации граждан из здания "Крокус сити холла" во время теракта и спасшего более 100 человек, наградили в Госдуме, передает корреспондент РИА Новости. По инициативе автономной некоммерческой организации "Общество дружбы с Кыргызстаном" Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ. Награждение состоялось в рамках встречи представителей АНО "Общество дружбы с Кыргызстаном", членов депутатской группы по связям с парламентом Киргизской Республики и дипломатов посольства Киргизской Республики в РФ, включая чрезвычайного и полномочный посла Киргизской Республики в РФ Гульнары-Клары Самат. Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, - один из подростков, которые помогали людям эвакуироваться из здания "Крокус сити холла". В момент теракта он вывел в безопасное место более 100 человек. Позже Халилов рассказал, что сам он не считает себя героем, он "делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, московская область (подмосковье), госдума рф, москва, крокус сити холл