Рейтинг@Mail.ru
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO - РИА Новости, 02.04.2024
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO
Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T03:06
2024-04-02T03:06
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937227501_0:0:552:310_1920x0_80_0_0_a7210866dc326259035a9bf7c1a7c00c.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, ранее данные катера производились компанией "Меркурий Трейдинг", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Потребителями данных катеров были пограничные управления ФСБ РФ. За минувшие годы в эксплуатацию было передано более 200 таких катеров. Их скорость достигает 100 километров в час. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года", - сказал Даниленко. По его словам, в настоящее время ведется работа по настройке серийного производства указанных катеров в исполнениях со стационарными и подвесными моторами. Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором, отметил директор. Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, скорость - 100 километров в час, максимальная мощность двигателя - 300 лошадиных сил, вместимость - восемь человек.
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928738035.html
https://ria.ru/20240129/oduvanchik-1924065560.html
https://ria.ru/20231225/kmz-1917828543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937227501_40:0:453:310_1920x0_80_0_0_576eb0cdc6a0f1e5cea450decb294034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO

Глава KMZ Даниленко: в 2024 году начнут производить катера MASTER для силовиков

© Кингисеппский машиностроительный заводВысокоскоростной катер серии MASTER PRO
Высокоскоростной катер серии MASTER PRO
© Кингисеппский машиностроительный завод
Высокоскоростной катер серии MASTER PRO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, ранее данные катера производились компанией "Меркурий Трейдинг", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Потребителями данных катеров были пограничные управления ФСБ РФ. За минувшие годы в эксплуатацию было передано более 200 таких катеров. Их скорость достигает 100 километров в час.
Катер РХ-1173 компании KMZ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Глава KMZ прокомментировал сообщение о 13-м пакете санкций ЕС против России
21 февраля, 14:45
KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.
"KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года", - сказал Даниленко.
По его словам, в настоящее время ведется работа по настройке серийного производства указанных катеров в исполнениях со стационарными и подвесными моторами.
Безэкпипажный катер ББКН Одуванчик
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
29 января, 09:21
Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором, отметил директор.
Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, скорость - 100 километров в час, максимальная мощность двигателя - 300 лошадиных сил, вместимость - восемь человек.
Первые обстановочные суда проекта 3050 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050
25 декабря 2023, 03:03
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала