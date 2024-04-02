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"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
Просчет Запада в стремлении использовать Украину для борьбы с Россией привел к масштабной катастрофе для Киева, заявил американский экономист профессор Ричард... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:21
2024-04-02T15:21
2024-04-02T15:21
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Просчет Запада в стремлении использовать Украину для борьбы с Россией привел к масштабной катастрофе для Киева, заявил американский экономист профессор Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works."Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины", — указал эксперт.По его словам, коллективный Запад совершил грубую ошибку, стремясь использовать Украину для борьбы с Россией. Он указал, что даже со всем вооружением США, Европы и даже азиатских стран одолеть Россию невозможно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, в мире, политика
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Политика
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
Экономист Вольф: просчет Запада привел к масштабной катастрофе для Украины