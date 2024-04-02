https://ria.ru/20240402/kataloniya-1937389580.html
Правительство Испании отвергло предложение о референдуме в Каталонии
Правительство Испании отвергло предложение о референдуме в Каталонии - РИА Новости, 02.04.2024
Правительство Испании отвергло предложение о референдуме в Каталонии
Правительство Испании не разделило предложение о проведении нового референдума о независимости Каталонии, выдвинутое в этот вторник главой автономного... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:04
2024-04-02T17:04
2024-04-02T17:04
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МАДРИД, 2 апр - РИА Новости. Правительство Испании не разделило предложение о проведении нового референдума о независимости Каталонии, выдвинутое в этот вторник главой автономного сообщества Пере Арагонесом, сказала пресс-секретарь правительства Пилар Алегрия. "Позиция, которую высказал Арагонес, - это его позиция, но она ни в коем случае не является позицией правительства и тем более не является общей позицией большинства каталонского общества", - ответила пресс-секретарь на вопросы журналистов после заседания Совета министров. По словам Алегрии, это предложение было сделано в контексте выборов в Каталонии, назначенных на 12 мая, и подчеркнула, что оно "радикально противоречит" политике, нацеленной на "единство, воссоединение и прогресс Каталонии с Испанией", которую власти страны проводили в последние годы. Пресс-секретарь обратила внимание на то, что дорожной картой правительства является "гармония". В качестве примера она привела закон об амнистии, который находится на рассмотрении в Сенате (верхней палате парламента) и который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией каталонских республиканцев ERC и сепаратисткой партией Junts per Catalunya. В марте Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html
https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Европарламент, Европейский суд общей юрисдикции
Правительство Испании отвергло предложение о референдуме в Каталонии
Мадрид отверг предложение главы Каталонии по референдуму о независимости
МАДРИД, 2 апр - РИА Новости. Правительство Испании не разделило предложение о проведении нового референдума о независимости Каталонии, выдвинутое в этот вторник главой автономного сообщества Пере Арагонесом, сказала пресс-секретарь правительства Пилар Алегрия.
"Позиция, которую высказал Арагонес, - это его позиция, но она ни в коем случае не является позицией правительства и тем более не является общей позицией большинства каталонского общества", - ответила пресс-секретарь на вопросы журналистов после заседания Совета министров.
По словам Алегрии, это предложение было сделано в контексте выборов в Каталонии, назначенных на 12 мая, и подчеркнула, что оно "радикально противоречит" политике, нацеленной на "единство, воссоединение и прогресс Каталонии с Испанией", которую власти страны проводили в последние годы.
Пресс-секретарь обратила внимание на то, что дорожной картой правительства является "гармония". В качестве примера она привела закон об амнистии, который находится на рассмотрении в Сенате (верхней палате парламента) и который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией каталонских республиканцев ERC и сепаратисткой партией Junts per Catalunya.
В марте Арагонес созвал досрочные парламентские выборы, которые пройдут 12 мая. Он принял это решение в связи с тем, что парламент автономного сообщества отклонил бюджет на 2024 год.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном
и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент
, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции
удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.