https://ria.ru/20240402/karty-1937395390.html

В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир"

В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир" - РИА Новости, 02.04.2024

В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир"

Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", сообщила киргизская компания. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:23

2024-04-02T17:23

2024-04-02T18:09

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", сообщила киргизская компания."Двадцать третьего февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК", — уточнил оператор.Также прекратится обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", процесс закончился в 2022-м. Сейчас в системе участвует 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.

https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html

https://ria.ru/20240302/karta-1930691847.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, в мире, экономика, карта "мир", технологии