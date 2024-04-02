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В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир" - РИА Новости, 02.04.2024
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17:23 02.04.2024 (обновлено: 18:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/karty-1937395390.html
В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир"
В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир" - РИА Новости, 02.04.2024
В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир"
Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", сообщила киргизская компания. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:23
2024-04-02T18:09
киргизия
в мире
экономика
карта "мир"
технологии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", сообщила киргизская компания.&quot;Двадцать третьего февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО &quot;Национальная система платежных карт&quot;, оператора карт платежной системы &quot;Мир&quot;. С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО &quot;Межбанковский процессинговый центр&quot; как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы &quot;Элкарт&quot; информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт &quot;Мир&quot; в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО &quot;НСПК&quot;, — уточнил оператор.Также прекратится обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", процесс закончился в 2022-м. Сейчас в системе участвует 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html
https://ria.ru/20240302/karta-1930691847.html
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киргизия, в мире, экономика, карта "мир", технологии
Киргизия, В мире, Экономика, Карта "Мир", Технологии
В Киргизии перестанут работать банковские карты "Мир"

Оператор платежной системы Киргизии с 5 апреля прекратит обслуживать карты "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке
Карта Мир от Сбербанка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир" от Сбербанка у банкомата в Бишкеке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", сообщила киргизская компания.
«

"Двадцать третьего февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК", — уточнил оператор.

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Также прекратится обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".
Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", процесс закончился в 2022-м. Сейчас в системе участвует 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.
В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
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