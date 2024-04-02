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Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт - РИА Новости, 02.04.2024
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05:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/karty-1937234564.html
Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт
Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт - РИА Новости, 02.04.2024
Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт
Банки РФ пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, рассказали РИА Новости в кредитных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:18
2024-04-02T05:18
россия
дарья морозова
"дом.рф"
совкомбанк
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банки РФ пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям. В пресс-службе ВТБ рассказали, что 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В этом году банк уже выпустил 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. "Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем", - добавили в пресс-службе ВТБ. Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Дарья Морозова сообщила, что объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не снижается и прекращать их выдачи они не планируют, поскольку не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика, вместе с тем возрос интерес клиентов к платежным стикерам. Совкомбанк также не планирует в 2024 году отказываться от выпуска пластика, за прошлый год банк выпустил 5 миллионов карт, отметила управляющий директор банка Анна Камбулова. В пресс-службе ПСБ заявили, что за 2023 год банк увеличил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, что обусловлено в первую очередь ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах России. Банк отмечает увеличение доли граждан, которые делают выбор в пользу цифровых карт несмотря на то, что большая часть клиентов по-прежнему предпочитает карты на пластиковом носителе, также возрос интерес к платежным стикерам. "Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе - российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени",- добавили в пресс-службе ПСБ. Ранее в марте российский экологический оператор (РЭО) предложил снизить пластиковые отходы в России, в том числе за счет стимулирования компаний к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.
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россия, дарья морозова, "дом.рф", совкомбанк, экономика
Россия, Дарья Морозова, "Дом.РФ", Совкомбанк, Экономика
Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

В банках сообщили, что не готовы отказаться от использования пластиковых карт

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банки РФ пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
РИА Новости отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России, пишут СМИ
27 марта, 11:40
В пресс-службе ВТБ рассказали, что 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В этом году банк уже выпустил 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. "Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем", - добавили в пресс-службе ВТБ.
Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Дарья Морозова сообщила, что объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не снижается и прекращать их выдачи они не планируют, поскольку не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика, вместе с тем возрос интерес клиентов к платежным стикерам. Совкомбанк также не планирует в 2024 году отказываться от выпуска пластика, за прошлый год банк выпустил 5 миллионов карт, отметила управляющий директор банка Анна Камбулова.
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27 марта, 11:46
В пресс-службе ПСБ заявили, что за 2023 год банк увеличил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, что обусловлено в первую очередь ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах России. Банк отмечает увеличение доли граждан, которые делают выбор в пользу цифровых карт несмотря на то, что большая часть клиентов по-прежнему предпочитает карты на пластиковом носителе, также возрос интерес к платежным стикерам.
"Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе - российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени",- добавили в пресс-службе ПСБ.
Ранее в марте российский экологический оператор (РЭО) предложил снизить пластиковые отходы в России, в том числе за счет стимулирования компаний к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.
Обладатель карты Мир у банкомата - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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19 марта, 00:46
 
РоссияДарья Морозова"Дом.РФ"СовкомбанкЭкономика
 
 
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