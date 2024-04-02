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"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 02.04.2024 (обновлено: 17:24 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/karta-1937388691.html
"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам - РИА Новости, 02.04.2024
"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
"Тинькофф" разблокировал счет банковской карты военкора телеканала RT Валентина Горшенина, на которую проводится сбор средств для помощи жителям Белгорода,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:01
2024-04-02T17:24
специальная военная операция на украине
общество
белгород
маргарита симоньян
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Тинькофф" разблокировал счет банковской карты военкора телеканала RT Валентина Горшенина, на которую проводится сбор средств для помощи жителям Белгорода, сообщил РИА Новости представитель финансовой организации.&quot;Автоматическая система фрод-мониторинга сработала в штатном режиме. Проверка уже завершена, счет разблокирован&quot;, — сказал собеседник агентства.Сегодня главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую россияне собирали средства для помощи жителям Белгорода. Накануне медиаменеджер в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" опубликовала информацию о сборе для помощи семьям, детям, инвалидам из Белгорода.
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общество, белгород, маргарита симоньян
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгород, Маргарита Симоньян
"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам

"Тинькофф" разблокировал карту военкора, на которую собирали помощь белгородцам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд банка Tinkoff
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Тинькофф" разблокировал счет банковской карты военкора телеканала RT Валентина Горшенина, на которую проводится сбор средств для помощи жителям Белгорода, сообщил РИА Новости представитель финансовой организации.
«

"Автоматическая система фрод-мониторинга сработала в штатном режиме. Проверка уже завершена, счет разблокирован", — сказал собеседник агентства.

Сегодня главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую россияне собирали средства для помощи жителям Белгорода.
Накануне медиаменеджер в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" опубликовала информацию о сборе для помощи семьям, детям, инвалидам из Белгорода.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородМаргарита Симоньян
 
 
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