https://ria.ru/20240402/karera-1937415788.html
Путин заявил, что рано говорить о завершении карьеры Кустурицы
Путин заявил, что рано говорить о завершении карьеры Кустурицы - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил, что рано говорить о завершении карьеры Кустурицы
Президент России Владимир Путин считает, что о завершении карьеры сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы говорить рано. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:33
2024-04-02T18:33
2024-04-02T18:33
россия
эмир кустурица
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что о завершении карьеры сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы говорить рано. Кустурица на встрече с президентом России сказал, что скоро закончится его карьера. "Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом Вам рано говорить. Рано говорить... Вы так много сделали. Мне кажется, что сделаете не меньшее еще", - отметил Путин. Президент России добавил, что заслуги Кустурицы очевидны.
https://ria.ru/20240402/otsenki-1937414100.html
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россия, эмир кустурица, владимир путин
Россия, Эмир Кустурица, Владимир Путин
Путин заявил, что рано говорить о завершении карьеры Кустурицы
Путин заявил, что рано говорить о завершении карьеры Эмира Кустурицы
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что о завершении карьеры сербского режиссера, актера и сценариста Эмира Кустурицы говорить рано.
Кустурица на встрече с президентом России сказал, что скоро закончится его карьера.
"Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом Вам рано говорить. Рано говорить... Вы так много сделали. Мне кажется, что сделаете не меньшее еще", - отметил Путин.
Президент России добавил, что заслуги Кустурицы очевидны.