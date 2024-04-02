https://ria.ru/20240402/it-1937355272.html

МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год

МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024

МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год

МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:54

2024-04-02T14:54

2024-04-02T15:00

россия

владимир колокольцев

происшествия

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства."Выявлено свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления. На 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)