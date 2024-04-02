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МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
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14:54 02.04.2024 (обновлено: 15:00 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/it-1937355272.html
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год
МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:54
2024-04-02T15:00
россия
владимир колокольцев
происшествия
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства."Выявлено свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления. На 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида", - сказал Колокольцев.
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россия, владимир колокольцев, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год

Колокольцев: МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.
"Выявлено свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления. На 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида", - сказал Колокольцев.
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РоссияВладимир КолокольцевПроисшествияТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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