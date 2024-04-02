https://ria.ru/20240402/it-1937355272.html
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год
МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:54
2024-04-02T14:54
2024-04-02T15:00
россия
владимир колокольцев
происшествия
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД РФ в 2023 году выявило свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний в этой сфере, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства."Выявлено свыше 100 тысяч лиц, совершивших IT-преступления. На 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, происшествия, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Происшествия, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год
Колокольцев: МВД выявило больше ста тысяч IT-преступников за 2023 год