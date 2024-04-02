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Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
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14:52 02.04.2024 (обновлено: 14:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/iran-1937354775.html
Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии
Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии
Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на иранское консульство в Сирии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:52
2024-04-02T14:57
в мире
иран
сирия
израиль
али хаменеи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на иранское консульство в Сирии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Наши храбрецы накажут порочный режим. Мы заставим их пожалеть об этом преступлении и других ему подобных", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте верховного лидера Ирана. Высший руководитель Ирана пожелал "мира и милости" погибшим. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
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в мире, иран, сирия, израиль, али хаменеи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Сирия, Израиль, Али Хаменеи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии

Хаменеи: Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на иранское консульство в Сирии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Наши храбрецы накажут порочный режим. Мы заставим их пожалеть об этом преступлении и других ему подобных", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте верховного лидера Ирана.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Вчера, 00:36
Высший руководитель Ирана пожелал "мира и милости" погибшим.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
Вчера, 11:37
 
В миреИранСирияИзраильАли ХаменеиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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