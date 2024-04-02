https://ria.ru/20240402/iran-1937354775.html

Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии

Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024

Хаменеи жестко прокомментировал атаку Израиля на консульство в Сирии

Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на иранское консульство в Сирии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:52

2024-04-02T14:52

2024-04-02T14:57

в мире

иран

сирия

израиль

али хаменеи

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc7091eb4978e79980bc452d4433dcf8.jpg

ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на иранское консульство в Сирии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "Наши храбрецы накажут порочный режим. Мы заставим их пожалеть об этом преступлении и других ему подобных", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте верховного лидера Ирана. Высший руководитель Ирана пожелал "мира и милости" погибшим. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

иран

сирия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сирия, израиль, али хаменеи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году