Рейтинг@Mail.ru
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 02.04.2024 (обновлено: 02:20 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/iran-1937226187.html
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске
Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:59
2024-04-02T02:20
иран
вашингтон (штат)
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хосейн амир абдоллахиан
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147760/34/1477603445_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_e5eb527a390a5a67f5b0cdec4864802a.jpg
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в сирийской столице, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса."На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально (присутствующих в Сирии - ред.) военных советников нашей страны сегодня ночью в 0.45 (0.15 мск - ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США (иранского министерства иностранных дел - ред.)", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х.Через сотрудника швейцарского посольства, по данным министра, "правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности". Он также добавил, что в ходе встречи сотруднику был разъяснен масштаб атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске и подчеркнута ответственность США в этом деле.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
https://ria.ru/20240213/lavrov-1927036215.html
https://ria.ru/20240129/ssha-1924053952.html
иран
вашингтон (штат)
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147760/34/1477603445_188:0:3300:2334_1920x0_80_0_0_dffd97d877312dc72dc48610906ed157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, вашингтон (штат), израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, дамаск (город)
Иран, Вашингтон (штат), Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хосейн Амир Абдоллахиан, Дамаск (город)
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске

МИД Ирана: США должны ответить за удар ЦАХАЛ по консульству ИРИ в Дамаске

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские военные в Тегеране
Иранские военные в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские военные в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в сирийской столице, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Иран отреагировал на удары США по Ираку и Сирии
3 февраля, 12:58
"На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально (присутствующих в Сирии - ред.) военных советников нашей страны сегодня ночью в 0.45 (0.15 мск - ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США (иранского министерства иностранных дел - ред.)", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х.
Через сотрудника швейцарского посольства, по данным министра, "правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности". Он также добавил, что в ходе встречи сотруднику был разъяснен масштаб атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске и подчеркнута ответственность США в этом деле.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля
00:56
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Лавров: США хотят отстранить Россию от урегулирования на Ближнем Востоке
13 февраля, 12:17
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Солдат на одной из военных баз США в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ
29 января, 06:29
 
ИранВашингтон (штат)ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХосейн Амир АбдоллахианДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала