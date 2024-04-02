https://ria.ru/20240402/iran-1937226187.html
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске
Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:59
2024-04-02T01:59
2024-04-02T02:20
иран
вашингтон (штат)
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хосейн амир абдоллахиан
дамаск (город)
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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в сирийской столице, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса."На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально (присутствующих в Сирии - ред.) военных советников нашей страны сегодня ночью в 0.45 (0.15 мск - ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США (иранского министерства иностранных дел - ред.)", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х.Через сотрудника швейцарского посольства, по данным министра, "правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности". Он также добавил, что в ходе встречи сотруднику был разъяснен масштаб атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске и подчеркнута ответственность США в этом деле.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html
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иран, вашингтон (штат), израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, дамаск (город)
Иран, Вашингтон (штат), Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хосейн Амир Абдоллахиан, Дамаск (город)
Иран призвал США к ответу за израильский удар по консульству в Дамаске
МИД Ирана: США должны ответить за удар ЦАХАЛ по консульству ИРИ в Дамаске
ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Сотрудник посольства Швейцарии, в отсутствие посольства США в Иране представляющий интересы Вашингтона, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в сирийской столице, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса.
"На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально (присутствующих в Сирии - ред.) военных советников нашей страны сегодня ночью в 0.45 (0.15 мск - ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США (иранского министерства иностранных дел - ред.)", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х.
Через сотрудника швейцарского посольства, по данным министра, "правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности". Он также добавил, что в ходе встречи сотруднику был разъяснен масштаб атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске и подчеркнута ответственность США в этом деле.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.