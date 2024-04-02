https://ria.ru/20240402/iran-1937224066.html

Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля

Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля - РИА Новости, 02.04.2024

Иран призвал ОИС к принятию срочных мер против Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:56

2024-04-02T00:56

2024-04-02T01:16

иран

израиль

дамаск (город)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хосейн амир абдоллахиан

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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой призвал ОИС принять "срочные и подобающие меры" против Израиля после атаки израильских ВВС на иранское консульство в столице Сирии, сообщает министерство иностранных дел Ирана.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса."Министр иностранных дел нашей страны Хосейн Амир Абдоллахиан после совершенной вчера вечером воздушной атаки преступного израильского режима на консульство нашей страны в Дамаске в ходе срочного телефонного разговора этой ночью с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрагимом Тахой, выразив свое неприятие и осуждение преступного нападения израильского режима на дипломатические представительства нашей страны, осуществленного в нарушение всех норм международного права и конвенции о дипломатических и консульских правах, призвал ОИС принять подобающие срочные меры, отреагировав на это преступление израильского режима", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html

https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html

иран

израиль

дамаск (город)

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иран, израиль, дамаск (город), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан