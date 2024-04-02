https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству - РИА Новости, 02.04.2024
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:36
2024-04-02T00:36
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ООН, 2 апр - РИА Новости. Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.В документе сказано, что Израиль несет полную ответственность за последствия произошедшего."Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт", — сказано в тексте.Иран также призвал СБ ООН "строжайшим образом" осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, включая созыв срочного заседания Совбеза.Как считают иранские дипломаты, меры Совбеза должны быть направлены на оперативное привлечение к ответу виновных в этом преступлении.В понедельник в Министерстве обороны Сирии, что здание консульства Ирана в Дамаске оказалось полностью разрушено при израильском авиаударе. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил, что при ударе погибли два его генерала, помимо них в ходе атаке убиты еще пять офицеров КСИР.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля.МИД России решительно осудил удар по иранской дипмиссии, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
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израиль, дамаск (город), иран, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Дамаск (город), Иран, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Миссия ИРИ при ООН: Тегеран имеет право ответить на атаку на консульство
ООН, 2 апр - РИА Новости. Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.
В документе сказано, что Израиль несет полную ответственность за последствия произошедшего.
«
"Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт", — сказано в тексте.
Иран также призвал СБ ООН "строжайшим образом" осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, включая созыв срочного заседания Совбеза.
Как считают иранские дипломаты, меры Совбеза должны быть направлены на оперативное привлечение к ответу виновных в этом преступлении.
В понедельник в Министерстве обороны Сирии, что здание консульства Ирана в Дамаске оказалось полностью разрушено при израильском авиаударе. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил, что при ударе погибли два его генерала, помимо них в ходе атаке убиты еще пять офицеров КСИР.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля.
МИД России решительно осудил удар по иранской дипмиссии, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.