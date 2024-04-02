Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 02.04.2024 (обновлено: 14:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/interpol-1937347430.html
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД
МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:29
2024-04-02T14:42
россия
интерпол
владимир колокольцев
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a56ff1bca794fdb1cb8d9b285769cae.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Несмотря на попытки западных стран ограничить нашу деятельность в информационном поле, продолжили эффективно сотрудничать с Интерполом", - сказал Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД.По его данным, МВД удалось добиться передачи России лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, из таких стран, как Таиланд, Черногория, Румыния, Греция, Испания, Вьетнам и США.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935200786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cf7720ddde731de961b0b70c44e32a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, интерпол, владимир колокольцев, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Интерпол, Владимир Колокольцев, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД

Колокольцев: МВД России сотрудничает с Интерполом, несмотря на происки Запада

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Несмотря на попытки западных стран ограничить нашу деятельность в информационном поле, продолжили эффективно сотрудничать с Интерполом", - сказал Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД.
По его данным, МВД удалось добиться передачи России лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, из таких стран, как Таиланд, Черногория, Румыния, Греция, Испания, Вьетнам и США.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Интерпол заявил о готовности помочь в расследовании теракта в "Крокусе"
23 марта, 09:27
 
РоссияИнтерполВладимир КолокольцевВ миреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала