https://ria.ru/20240402/interpol-1937347430.html

Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД

Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024

Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД

МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:29

2024-04-02T14:29

2024-04-02T14:42

россия

интерпол

владимир колокольцев

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Несмотря на попытки западных стран ограничить нашу деятельность в информационном поле, продолжили эффективно сотрудничать с Интерполом", - сказал Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД.По его данным, МВД удалось добиться передачи России лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, из таких стран, как Таиланд, Черногория, Румыния, Греция, Испания, Вьетнам и США.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935200786.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, интерпол, владимир колокольцев, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)