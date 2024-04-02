https://ria.ru/20240402/interpol-1937347430.html
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД
МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:29
2024-04-02T14:29
2024-04-02T14:42
россия
интерпол
владимир колокольцев
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9a56ff1bca794fdb1cb8d9b285769cae.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД России продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев."Несмотря на попытки западных стран ограничить нашу деятельность в информационном поле, продолжили эффективно сотрудничать с Интерполом", - сказал Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД.По его данным, МВД удалось добиться передачи России лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, из таких стран, как Таиланд, Черногория, Румыния, Греция, Испания, Вьетнам и США.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935200786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128195/04/1281950474_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cf7720ddde731de961b0b70c44e32a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, интерпол, владимир колокольцев, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Интерпол, Владимир Колокольцев, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сотрудничество с Интерполом продолжается, заявил глава МВД
Колокольцев: МВД России сотрудничает с Интерполом, несмотря на происки Запада