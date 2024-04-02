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В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти - РИА Новости, 02.04.2024
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти
"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней, документ имеется в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:20
2024-04-02T11:20
2024-04-02T11:21
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер СРЗП Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. По словам Миронова, приведенным в сообщении партии, в настоящее время иноагенты имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, при этом они обязаны соблюдать наложенные законодательством ряд ограничений – указывать свой статус иноагента в заявлении о согласии баллотироваться, в агитационных и информационных материалах. "В соответствии с законопроектом физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не имеет права быть избранным в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления. Таким образом, лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не сможет избираться президентом РФ, депутатом Государственной Думы, высшим должностным лицом субъекта РФ, депутатом законодательного собрания субъекта РФ, депутатом представительного органа местного самоуправления", - следует из пояснительной записки к проекту закона. Как отметил Миронов, учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц. "Иноагенты получают финансирование из-за рубежа, проживают там же. При этом выступают с антироссийских позиций, поддерживают ВСУ, в том числе материально. Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны. Необходим заслон", – приводятся слова Гусева в пресс-релизе.
https://radiosputnik.ru/20240227/volodin-1929777111.html
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политика, жилье, россия, сергей миронов, вооруженные силы украины
Политика, Жилье, Россия, Сергей Миронов, Вооруженные силы Украины
В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти
СРЗП внесла в ГД законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесла в Госдуму законопроект о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили лидер СРЗП Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. По словам Миронова, приведенным в сообщении партии, в настоящее время иноагенты имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, при этом они обязаны соблюдать наложенные законодательством ряд ограничений – указывать свой статус иноагента в заявлении о согласии баллотироваться, в агитационных и информационных материалах.
«
"В соответствии с законопроектом физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не имеет права быть избранным в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления. Таким образом, лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не сможет избираться президентом РФ, депутатом Государственной Думы, высшим должностным лицом субъекта РФ, депутатом законодательного собрания субъекта РФ, депутатом представительного органа местного самоуправления", - следует из пояснительной записки к проекту закона.
Как отметил Миронов, учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц.
"Иноагенты получают финансирование из-за рубежа, проживают там же. При этом выступают с антироссийских позиций, поддерживают ВСУ, в том числе материально. Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны. Необходим заслон", – приводятся слова Гусева в пресс-релизе.