https://ria.ru/20240402/indiya-1937409429.html

Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии

Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:12

2024-04-02T18:12

2024-04-02T18:12

индия

россия

николай патрушев

безопасность

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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, отдельно речь шла об обмене сведениями о террористах и экстремистах. "Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. На переговорах обсуждены вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в различных сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах", - отметили в пресс-службе. Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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индия

россия

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Кирилл Волков

индия, россия, николай патрушев, безопасность