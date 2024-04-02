https://ria.ru/20240402/indiya-1937409429.html
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:12
индия
россия
николай патрушев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, отдельно речь шла об обмене сведениями о террористах и экстремистах. "Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. На переговорах обсуждены вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в различных сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах", - отметили в пресс-службе. Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20240323/terakt-1935169841.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, николай патрушев, безопасность
Индия, Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии
Патрушев обсудил с советником премьера Индии обмен сведениями о террористах
АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, отдельно речь шла об обмене сведениями о террористах и экстремистах.
"Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. На переговорах обсуждены вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в различных сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах", - отметили в пресс-службе.
Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
).