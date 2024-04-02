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Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии - РИА Новости, 02.04.2024
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18:12 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/indiya-1937409429.html
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:12
2024-04-02T18:12
индия
россия
николай патрушев
безопасность
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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, отдельно речь шла об обмене сведениями о террористах и экстремистах. "Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. На переговорах обсуждены вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в различных сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах", - отметили в пресс-службе. Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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индия, россия, николай патрушев, безопасность
Индия, Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Патрушев провел рабочую встречу с советником премьера Индии

Патрушев обсудил с советником премьера Индии обмен сведениями о террористах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, отдельно речь шла об обмене сведениями о террористах и экстремистах.
"Николай Патрушев встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. На переговорах обсуждены вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в различных сферах", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Отдельный акцент сделан на противодействии терроризму как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах", - отметили в пресс-службе.
Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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ИндияРоссияНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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