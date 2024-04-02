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Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву - РИА Новости, 02.04.2024
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09:23 02.04.2024 (обновлено: 10:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ikony-1937253485.html
Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву
Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву - РИА Новости, 02.04.2024
Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву
Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:23
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москва
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ. ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией. "Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка", - сказал на видео задержанный. По данным ФСБ, опасный груз везли по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.
https://ria.ru/20240219/minirovanie-1928204999.html
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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины
ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео.
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москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву

ФСБ: начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их собирались выгрузить

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ.
ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией.
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"Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка", - сказал на видео задержанный.
По данным ФСБ, опасный груз везли по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.
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