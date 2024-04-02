https://ria.ru/20240402/ikony-1937253485.html

Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву

Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву - РИА Новости, 02.04.2024

Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву

Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:23

2024-04-02T09:23

2024-04-02T10:09

москва

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить, следует из видео ФСБ. ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией. "Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка", - сказал на видео задержанный. По данным ФСБ, опасный груз везли по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия.

https://ria.ru/20240219/minirovanie-1928204999.html

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москва

россия

украина

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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео. 2024-04-02T09:23 true PT8M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия