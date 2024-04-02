https://ria.ru/20240402/gruz-1937435628.html

Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 02.04.2024

Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят участникам специальной военной операции из Пятигорска Ставропольского края, сообщает Telegram-канал администрации РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:06

2024-04-02T20:06

2024-04-02T20:06

надежные люди

пятигорск

ставропольский край

бердянск

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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ПЯТИГОРСК, 2 апр — РИА Новости. Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят участникам специальной военной операции из Пятигорска Ставропольского края, сообщает Telegram-канал администрации города-курорта. "Из городского штаба поддержки военнослужащих готовится к отправке около 30 тонн груза, собранного пятигорчанами. Здесь бензопилы, генераторы, газовые баллоны, шлифовальные машинки, сварочные аппараты и другая необходимая техника и оборудование. А также рюкзаки, разгрузки, подсумки, налокотники, тактические аптечки, наколенники", - говорится в сообщении. Кроме этого, бойцам также отправят квадрокоптеры, станции РЭБ, спектроанализаторы, тепловизоры и рации. Для госпиталя в Бердянске готовятся постельное белье, матрасы и другое. Помимо перечисленного, в конвой загрузят маскировочные сети, сделанные руками пятигорских школьников.

https://ria.ru/20240329/gruzy-1936680020.html

пятигорск

ставропольский край

бердянск

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Алёна Пава

пятигорск, ставропольский край, бердянск, сво, благотворительность, гуманитарная помощь