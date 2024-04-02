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Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 02.04.2024
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20:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/gruz-1937435628.html
Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 02.04.2024
Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят участникам специальной военной операции из Пятигорска Ставропольского края, сообщает Telegram-канал администрации РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:06
2024-04-02T20:06
надежные люди
пятигорск
ставропольский край
бердянск
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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ПЯТИГОРСК, 2 апр — РИА Новости. Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят участникам специальной военной операции из Пятигорска Ставропольского края, сообщает Telegram-канал администрации города-курорта. "Из городского штаба поддержки военнослужащих готовится к отправке около 30 тонн груза, собранного пятигорчанами. Здесь бензопилы, генераторы, газовые баллоны, шлифовальные машинки, сварочные аппараты и другая необходимая техника и оборудование. А также рюкзаки, разгрузки, подсумки, налокотники, тактические аптечки, наколенники", - говорится в сообщении. Кроме этого, бойцам также отправят квадрокоптеры, станции РЭБ, спектроанализаторы, тепловизоры и рации. Для госпиталя в Бердянске готовятся постельное белье, матрасы и другое. Помимо перечисленного, в конвой загрузят маскировочные сети, сделанные руками пятигорских школьников.
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пятигорск, ставропольский край, бердянск, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Пятигорск, Ставропольский край, Бердянск, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Гуманитарку весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края

© Фото : Официальный сайт города-курорта ПятигорскГуманитарный груз весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Официальный сайт города-курорта Пятигорск
Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят бойцам СВО из Ставропольского края
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 апр — РИА Новости. Гуманитарный груз весом около 30 тонн отправят участникам специальной военной операции из Пятигорска Ставропольского края, сообщает Telegram-канал администрации города-курорта.
«
"Из городского штаба поддержки военнослужащих готовится к отправке около 30 тонн груза, собранного пятигорчанами. Здесь бензопилы, генераторы, газовые баллоны, шлифовальные машинки, сварочные аппараты и другая необходимая техника и оборудование. А также рюкзаки, разгрузки, подсумки, налокотники, тактические аптечки, наколенники", - говорится в сообщении.
Кроме этого, бойцам также отправят квадрокоптеры, станции РЭБ, спектроанализаторы, тепловизоры и рации. Для госпиталя в Бердянске готовятся постельное белье, матрасы и другое. Помимо перечисленного, в конвой загрузят маскировочные сети, сделанные руками пятигорских школьников.
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Надежные людиПятигорскСтавропольский крайБердянскСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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